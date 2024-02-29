IMF Tahminlerine Göre Türkiye'de ve Dünyada "Enflasyon Kolay Düşmeyecek!"

Küresel ekonomide beklentiler büyük ölçüde enflasyonun gidişatına bağlı hassas bir denge üzerinde duruyor. Enflasyon geriliyor gibi görünse de jeopolitik çatışmalar ve Kızıldeniz'deki arz kesintilerinden kaynaklanan ikinci dalga fiyat yükseliş baskısı riski sürüyor. Buna ek olarak, beklenenden daha güçlü bir işgücü piyasası tüketici talebini artırarak fiyatların yükselmesine de neden olabilir. Türkiye'nin de yer aldığı IMF'in enflasyon tahminlerinde beklentiler yurt içinden yüksek kalıyor.