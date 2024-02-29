IMF Tahminlerine Göre Türkiye'de ve Dünyada "Enflasyon Kolay Düşmeyecek!"
IMF Tahminlerine Göre Türkiye'de ve Dünyada "Enflasyon Kolay Düşmeyecek!"
Kaynak: https://advisor.visualcapitalist.com/...
Küresel ekonomide beklentiler büyük ölçüde enflasyonun gidişatına bağlı hassas bir denge üzerinde duruyor. Enflasyon geriliyor gibi görünse de jeopolitik çatışmalar ve Kızıldeniz'deki arz kesintilerinden kaynaklanan ikinci dalga fiyat yükseliş baskısı riski sürüyor. Buna ek olarak, beklenenden daha güçlü bir işgücü piyasası tüketici talebini artırarak fiyatların yükselmesine de neden olabilir. Türkiye'nin de yer aldığı IMF'in enflasyon tahminlerinde beklentiler yurt içinden yüksek kalıyor.
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2024 yılında küresel enflasyonun, 2023 yılındaki tahmini yıllık ortalama %6,8'den %5,8'e gerilemesi öngörülüyor.
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın enflasyonun genel olarak en yüksek seviye olan %230'a ulaşması bekleniyor.
Amerika'da yavaşlayan ekonomik büyüme ve istihdam piyasasındaki yumuşama, 2024'te %2,6'ya ulaşacağı tahmin edilen enflasyonu hafifletebilir.
Avrupa'da gelişmiş ekonomilerde enflasyonun ortalama yüzde 3,3 olması bekleniyor. Düşen doğal gaz fiyatları ve düşük GSYİH büyümesi, enflasyon beklentilerini sınırda tutuyor.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, ülkenin ekonomik büyümesinin yaklaşık üçte birini sağlayan emlak piyasasındaki sorunlar nedeniyle düşen fiyatlar ile mücadele ediyor.
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Bu grafik, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahminlerine dayanarak dünya genelindeki 2024 enflasyon tahminlerini gösteriyor.
190 ülkeye ilişkin enflasyon tahminlerinde en başta gelen ülkelerin içinde Türkiye de bulunurken, IMF'in tahminleri Merkez Bankası hesaplamalarının çok üstünde yer alıyor.
Dünyada enflasyonun yeniden hızlanmasına ne sebep olabilir?
Jeopolitik Baskılar
Güçlü Tüketici Talebi
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Artan Konut Maliyetleri
Şu ana kadar küresel ekonomi dirençliydi. Risk faktörleri devam etse de enflasyon tahminleri %2 hedefine giden yolun yavaş ama doğru yönde ilerlediğini gösteriyor.
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