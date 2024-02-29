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GSYH Açıklandı: Türkiye Geçen Yıl Yüzde 4,5 Büyüdü

GSYH Açıklandı: Türkiye Geçen Yıl Yüzde 4,5 Büyüdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.02.2024 - 10:03 Son Güncelleme: 29.02.2024 - 10:37

Türkiye'nin büyüme verileri açıklandı. GSYH 2023 4.çeyrekte %4,0, 2023 yılında %4,5 arttı. Ekonomistler büyümedeki verileri nasıl değerlendirdi?

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Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2023 yılında bir önceki yıla göre %4,5 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre %75,0 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 yılında 307 bin 952 TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 yılında 307 bin 952 TL oldu.

Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

Büyümeyi, inşaat, finans ve hizmetler destekledi.

Büyümeyi, inşaat, finans ve hizmetler destekledi.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %9,0, inşaat %7,8, hizmetler %6,4, diğer hizmet faaliyetleri %4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri %1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,2 ve sanayi %0,8 arttı. Tarım sektörü ise %0,2 azaldı.

GSYH 2023 yılı dördüncü çeyreğinde %4,0 arttı.

GSYH 2023 yılı dördüncü çeyreğinde %4,0 arttı.

GSYH 2023 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,0 arttı.

GSYH 2023 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %75,9 artarak 8 trilyon 431 milyar 375 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 304 milyar 402 milyon olarak gerçekleşti.

İhracat düştü, vatandaş harcamaya devam etti.

İhracat düştü, vatandaş harcamaya devam etti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2023 yılında %12,8 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,1 oldu.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2023 yılının dördüncü çeyreğinde %9,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise  %10,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2023 yılında %2,7 azalırken, ithalatı %11,7 arttı.

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İşgücü ödemeleri 2023 yılında %116,0 arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2023 yılında %32,8 oldu.

İşgücü ödemeleri 2023 yılında %116,0 arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2023 yılında %32,8 oldu.

İşgücü ödemeleri 2023 yılında bir önceki yıla göre %116,0 artarken, net işletme artığı/karma gelir %49,2 arttı. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %107,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %55,0 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %26,3 iken bu oran 2023 yılında %32,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %53,7 iken %46,3 oldu.

Sosyal medyada uzmanlar da verileri yorumladı.

Sosyal medyada uzmanlar da verileri yorumladı.
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İşte ekonomistlerin büyüm yorumlarından bazıları.

İşte ekonomistlerin büyüm yorumlarından bazıları.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Mehmet Şimşek'in büyüm değerlendirmesi paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Mehmet Şimşek'in büyüm değerlendirmesi paylaşıldı.
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