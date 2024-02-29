GSYH Açıklandı: Türkiye Geçen Yıl Yüzde 4,5 Büyüdü
GSYH Açıklandı: Türkiye Geçen Yıl Yüzde 4,5 Büyüdü
Türkiye'nin büyüme verileri açıklandı. GSYH 2023 4.çeyrekte %4,0, 2023 yılında %4,5 arttı. Ekonomistler büyümedeki verileri nasıl değerlendirdi?
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Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı.
Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 yılında 307 bin 952 TL oldu.
Büyümeyi, inşaat, finans ve hizmetler destekledi.
GSYH 2023 yılı dördüncü çeyreğinde %4,0 arttı.
İhracat düştü, vatandaş harcamaya devam etti.
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İşgücü ödemeleri 2023 yılında %116,0 arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2023 yılında %32,8 oldu.
Sosyal medyada uzmanlar da verileri yorumladı.
İşte ekonomistlerin büyüm yorumlarından bazıları.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Mehmet Şimşek'in büyüm değerlendirmesi paylaşıldı.
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