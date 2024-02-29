Merkez Bankası'na Enflasyonda Faiz Desteği: "Bu Faizle Hedef Tutar"

TCMB Şubat 2024 PPK karar metninde de faizi sabit bırakırken, 'Politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir' ifadeleri kullanılmış, 'Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır' denilmişti.