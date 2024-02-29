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Merkez Bankası'na Enflasyonda Faiz Desteği: "Bu Faizle Hedef Tutar"

Merkez Bankası'na Enflasyonda Faiz Desteği: "Bu Faizle Hedef Tutar"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.02.2024 - 13:27

Capital Economics, Türkiye'de yıl sonunda enflasyonun şu an bulunan yüzde 65 seviyesinden yüzde 36'ya gelmesinin mümkün olduğunu, ancak buna ulaşmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın kalan bölümünde mevcut yüzde 45 faiz oranını koruması gerektiğini bildirdi.

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Capital Economist, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılması için politika faizinin bu seviyelerde kalması gerektiğini öngörüyor.

Capital Economist, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılması için politika faizinin bu seviyelerde kalması gerektiğini öngörüyor.

Capital Economics'in gelişmekte olan piyasa ekonomisti Liam Peach, sıcak ekonominin fiyatları artırması nedeniyle Türkiye'de faiz oranlarının yılın büyük bölümünde yüksek kalması gerekeceğini söyledi.

Merkez Bankası, 2024-I Enflasyon Raporu sunumunda Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, yıl sonu hedefin tutacağını belirterek, "Enflasyonun yüzde 36 tahmini iddialı ama iddiasız hedef koyan bir merkez bankası oksimorondur zaten" demişti.

Merkez Bankası, 2024-I Enflasyon Raporu sunumunda Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, yıl sonu hedefin tutacağını belirterek, "Enflasyonun yüzde 36 tahmini iddialı ama iddiasız hedef koyan bir merkez bankası oksimorondur zaten" demişti.

"Yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz" diyen Akçay'ın çıkışı gündem olmuştu.

"Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır"

"Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır"

TCMB Şubat 2024 PPK karar metninde de faizi sabit bırakırken, 'Politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir' ifadeleri kullanılmış, 'Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır' denilmişti.

Capital Economics'ten Peach, konuyu değerlendirdiği bir notunda, ekonominin 2023'ün son aylarında, sıkı para politikasına ve soğuk kredi koşullarına rağmen hane halkı tüketiminin güçlü kalması nedeniyle beklenenden fazla, dönemsel olarak yüzde 1,0 artış kaydettiğini yazdı.

Capital Economics'ten Peach, konuyu değerlendirdiği bir notunda, ekonominin 2023'ün son aylarında, sıkı para politikasına ve soğuk kredi koşullarına rağmen hane halkı tüketiminin güçlü kalması nedeniyle beklenenden fazla, dönemsel olarak yüzde 1,0 artış kaydettiğini yazdı.

TÜİK, Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinin, son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 arttığını açıkladı.

Peach, "Hanehalkı tüketim büyümesindeki bu kadar keskin bir yeniden hızlanma hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

Peach, "Hanehalkı tüketim büyümesindeki bu kadar keskin bir yeniden hızlanma hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.
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Ekonomist, güçlü harcama verilerinin talepte gevşeme umutlarına meydan okuduğuna dikkat çekti.

Ekonomist, güçlü harcama verilerinin talepte gevşeme umutlarına meydan okuduğuna dikkat çekti.

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