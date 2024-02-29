Merkez Bankası'na Enflasyonda Faiz Desteği: "Bu Faizle Hedef Tutar"
Merkez Bankası'na Enflasyonda Faiz Desteği: "Bu Faizle Hedef Tutar"
Capital Economics, Türkiye'de yıl sonunda enflasyonun şu an bulunan yüzde 65 seviyesinden yüzde 36'ya gelmesinin mümkün olduğunu, ancak buna ulaşmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın kalan bölümünde mevcut yüzde 45 faiz oranını koruması gerektiğini bildirdi.
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Capital Economist, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılması için politika faizinin bu seviyelerde kalması gerektiğini öngörüyor.
Merkez Bankası, 2024-I Enflasyon Raporu sunumunda Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, yıl sonu hedefin tutacağını belirterek, "Enflasyonun yüzde 36 tahmini iddialı ama iddiasız hedef koyan bir merkez bankası oksimorondur zaten" demişti.
"Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır"
Capital Economics'ten Peach, konuyu değerlendirdiği bir notunda, ekonominin 2023'ün son aylarında, sıkı para politikasına ve soğuk kredi koşullarına rağmen hane halkı tüketiminin güçlü kalması nedeniyle beklenenden fazla, dönemsel olarak yüzde 1,0 artış kaydettiğini yazdı.
Peach, "Hanehalkı tüketim büyümesindeki bu kadar keskin bir yeniden hızlanma hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.
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Ekonomist, güçlü harcama verilerinin talepte gevşeme umutlarına meydan okuduğuna dikkat çekti.
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