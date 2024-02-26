Patronların Kâr Hırsıyla Yetenek Açığı Savaşıyor: Ekonomi Büyürken, Maaşı Eriyen Çalışan Sorunsalı

Alper Üçok, Türkiye’nin büyümesinin önündeki engellerden biri olarak dikkat çektiği yetenek açığını, sadece doktor, mühendis değil, teknisyen, şoför, inşaat ustası ya da sanayi çalışanı gibi birçok alanda olduğunu da ekliyor.

Yatırım engeli olarak vurguladığı sorunu, 'Fabrikada çalışacak, o fabrikada üretecek eleman bulamadığınız için fabrika, şirket büyüyemez' diye de ekliyor.