Patronların Kâr Hırsıyla Yetenek Açığı Savaşıyor: Ekonomi Büyürken, Maaşı Eriyen Çalışan Sorunsalı
Patronların Kâr Hırsıyla Yetenek Açığı Savaşıyor: Ekonomi Büyürken, Maaşı Eriyen Çalışan Sorunsalı
Türkiye'de enflasyonla mücadelede odak noktasına yerleşen 'çalışan' kesim maaşlar ve maaş zamları uzun süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor. Bir paradoks halinde çelişen çalışanların yükselen maaşlarından şikayet eden işverenler bir o kadar yüksek karlar açıklıyorlar. Diğer yandan da çalışan bulmakta yaşanan sorunlar da artıyor. Gelin, tüm bunların ekonomik büyümedeki yerine birlikte bakalım.
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Türkiye'de son yıllarda hızlanan enflasyonla en çok eriyen kesim maaşlı çalışanlar yani sabit getirisi olanlar oldu.
Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz'un açıklamaları maaş yükselişlerinin işçi bulma sorununa çare olmadığını ortaya çıkardı.
Diğer yandan da "yetenek açığı" sorunu büyüyor. Dünyada da bir sorun haline gelen yetenek açığının Türkiye'de de büyüdüğü gözden kaçmıyor.
Dünyada da sorun halinde görülen yetenek açığı, Avrupa Birliği'nin öncüsü Almanya'da da Japonya’nın sonra yüksek olarak görülüyor.
"Türkiye'nin ekonomik büyümesinde önündeki en önemli engellerden biri"
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Danışmalık firması Manpower'ın Yetenek Açığı Raporu’nda, dünya genelinde her 4 şirketten 3'ünün yetenek açığı yaşadığı ve bunun Türkiye'de de yüzde 76 oranında olduğu görülüyor.
Türkiye’nin yetenek açığı artmaya devam ederken, bu artış yatırımlara ve beyin göçüne de etki ediyor.
Uzaktan çalışma gibi kavramlar yetenek açığında sınırları ortadan kaldırırken, Türkiye gibi ülkelerde de mevcut açığı artırıyor.
Sektörel olarak yetenek açığında yüzde 78 ile taşımacılık, lojistik ve otomotiv sektörü başta gelirken, tüketim ürünleri ve hizmetleriyle sağlık ve yaşam bilimleri onu izliyor.
Makroekonomi konusunda uzman ve çalışma ekonomisi alanında birçok çalışması bulunan Doç. Dr. Orhan Karaca, ilk başta bahsettiğimiz habere atıfla işverenin de gelişmediğine vurgu yapıyor.
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Sermaye sahiplerinin ya da burada işveren olarak bahsettiğimiz kesimin, "Riski göze alabilmeleri için bildikleri işte kâr edemez hale gelmeleri gerektiğini" söyleyen deneyimli ekonomist, "Her sektör eninde sonunda kâr edemez hale gelir ve sermaye sahipleri yeni alanlara yatırım yapmak zorunda kalır" diyor.
Doç. Dr. Karaca'nın değerlendirmesinde, çalışanları ilgilendiren asıl kısım da bundan sonra başlıyor:
Tabi bolca da yorum geliyor.
İşte o yorumlardan bazıları.
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