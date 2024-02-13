İşsizlik TÜİK'e Göre Düşüyor, Verileri İnceleyince Tablo Değişiyor: Kadınlar Alarm Veriyor!
İşsizlik TÜİK'e Göre Düşüyor, Verileri İnceleyince Tablo Değişiyor: Kadınlar Alarm Veriyor!
Ekonomide krizler iş piyasasıyla doğru orantılıdır. İşsizliğin yükselmesi Türkiye'de de dolar ve enflasyonla birlikte yakından takip edilir. Son dönemde işsizliğin azalmasına tartışmaları ise bitirmiyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İşsizlik, önemli bir ekonomik gösterge olmanın yanında toplumsal bir olgudur.
Gelelim detaylara! Öncelikle gelişmekte olan ülkeler stratejisti Erik Meyersson, kadın işgücüne ya da işsizliğine dikkat çekiyor.
"Yatırımcılar için merkez bankası ilk sırada yer alırken, Türkiye'deki politika yapıcıların kadınları ekonomik olarak güçlendirememesi geleceğine zarar verme riski taşıyor. Bu, RTE'nin icat etmediği ama şu anda içinde bulunduğu bir sorun" derken,
"Demografik pencere kapanıyor ve TR hazır değil." diyerek bu grafiği de paylaşıyor.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, işsizlik verilerini şu şekilde inceliyor.
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"Kadın ve erkek, 2005-2010 arası işsizlikte kısmen eşitlenmişti. 2010 sonrası kadın işsizlik oranında gerileme başlasa da erkek işsizlik oranı daha hızlı düştü."
Fatih Özatay, hem sosyal medyada hem de yazısında "İşsizlik arttı mı azaldı mı?" diye soruyor.
İşsizlik oranı arttı mı azaldı mı? sorusuna cevap da burada karmaşıklaşıyor.
Yorumlar da detaylara bakınca daha ilginç bir hal alıyor.
Sizce işsizlik ne durumda?
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