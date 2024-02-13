İşsizlik TÜİK'e Göre Düşüyor, Verileri İnceleyince Tablo Değişiyor: Kadınlar Alarm Veriyor!

İstihdam oranı dar bir bantta hareketini sürdürüyor. Türkiye’de çalışabilir yaştaki nüfusun sadece yarısından azı istihdam edilebiliyor.

Atıl iş gücü oranı bir ayda %22,6’dan %24,7’ye yükseldi. En son pandemide kapanmaların etkisiyle %25’leri geçmişti. Bu oranın anlamı şu:

Belirli bir süre daha istihdam imkânı yaratılamazsa iş arayanlar iş bulma ümitlerini kaybedeceklerinden herhangi bir istatistiki veride yer almayacaklar. İş aramaktan hatta çalışmaktan vazgeçenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

2023 yılının ilk beş aylık dönemindeki gevşek para politikasından haziran itibariyle sıkı para politikasına geçişin manşet işsizlik oranı üzerindeki etkisini TÜİK henüz doğrulamasa da atıl iş gücü oranındaki hızlı yükselişe dikkat.