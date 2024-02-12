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TÜİK'e Göre İşsizlik Düştü: Geniş Tanımlı İşsizlikte Yükseliş Dikkat Çekici!

TÜİK'e Göre İşsizlik Düştü: Geniş Tanımlı İşsizlikte Yükseliş Dikkat Çekici!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.02.2024 - 10:27

Türkiye'de işsizlik oranı, 0,1 puan düşüşle 2023 yılı Aralık ayında yüzde 8,8 oldu. Ancak detaylardaki yükseliş ilgi çekici.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'e göre mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı aralık ayında yüzde 8,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'e göre mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı aralık ayında yüzde 8,8 oldu.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi olurken, işsizlik oranı da 0,1 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 12 oldu. 

2023 yılı Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı aylık bazda 399 bin kişi artışla 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı da 0,6 puan artışla yüzde 48,8 oldu. Erkeklerde istihdam yüzde 66,1 olurken, kadınlarda yüzde 31,9 oldu.

Genç nüfus işsizliği oranı yüzde 15,5.

Genç nüfus işsizliği oranı yüzde 15,5.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5 olurken, 15-24 yaş grubunda genç nüfusta işsizlik oranı aylık olarak 0,8 puan azalışla yüzde 15,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış "haftalık ortalama fiili çalışma süresi" 2023 Aralık ayında 0,1 saat azalışla 43,7 saat oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış "haftalık ortalama fiili çalışma süresi" 2023 Aralık ayında 0,1 saat azalışla 43,7 saat oldu.

"Zamana bağlı eksik istihdam", "potansiyel işgücü" ve "işsizlerden" oluşan "atıl işgücü oranı", aylık olarak 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu.

"Zamana bağlı eksik istihdam", "potansiyel işgücü" ve "işsizlerden" oluşan "atıl işgücü oranı", aylık olarak 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu.

Atıl işgücü, geniş tanımlı işsizlik olarak Türkiye'de işsizliğin bulunma yöntemlerinde bir kesimin 'gerçek işsizlik' verileri olarak baktığı veriyi oluşturuyor.

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Ponche

TÜİK e göre Türkiye cennet bir yer amk..

Bozkurt

Daha bunun bir de evsiz oranları olacak. Çok değil, 50 gün sonra.

mamamia

İstatiksel olarak bakıldığında azınlık bile olsa zenginlerin mal varlığı ve geliri arttıkça enflasyona yansıyor. Yoksulun cebine bişey girip girmemesi sonucu... Devamını Gör

Ponche

TÜİK her şeye bir kılıf uyduruyor. değerleri olandan az göstererek işlem yapar gene. kanacak kesim çok ne de olsa..