TÜİK'e Göre İşsizlik Düştü: Geniş Tanımlı İşsizlikte Yükseliş Dikkat Çekici!
TÜİK'e Göre İşsizlik Düştü: Geniş Tanımlı İşsizlikte Yükseliş Dikkat Çekici!
Türkiye'de işsizlik oranı, 0,1 puan düşüşle 2023 yılı Aralık ayında yüzde 8,8 oldu. Ancak detaylardaki yükseliş ilgi çekici.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'e göre mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı aralık ayında yüzde 8,8 oldu.
Genç nüfus işsizliği oranı yüzde 15,5.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış "haftalık ortalama fiili çalışma süresi" 2023 Aralık ayında 0,1 saat azalışla 43,7 saat oldu.
"Zamana bağlı eksik istihdam", "potansiyel işgücü" ve "işsizlerden" oluşan "atıl işgücü oranı", aylık olarak 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu.
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TÜİK e göre Türkiye cennet bir yer amk..
Daha bunun bir de evsiz oranları olacak. Çok değil, 50 gün sonra.
İstatiksel olarak bakıldığında azınlık bile olsa zenginlerin mal varlığı ve geliri arttıkça enflasyona yansıyor. Yoksulun cebine bişey girip girmemesi sonucu... Devamını Gör
TÜİK her şeye bir kılıf uyduruyor. değerleri olandan az göstererek işlem yapar gene. kanacak kesim çok ne de olsa..