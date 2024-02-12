TÜİK'e Göre İşsizlik Düştü: Geniş Tanımlı İşsizlikte Yükseliş Dikkat Çekici!

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi olurken, işsizlik oranı da 0,1 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 12 oldu.

2023 yılı Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı aylık bazda 399 bin kişi artışla 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı da 0,6 puan artışla yüzde 48,8 oldu. Erkeklerde istihdam yüzde 66,1 olurken, kadınlarda yüzde 31,9 oldu.