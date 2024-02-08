En Genç Başkan Kim? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlarının Yaş Ortalaması Ne?
En Genç Başkan Kim? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlarının Yaş Ortalaması Ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son yıllarda görev süresini doldurmadan çeşitli nedenlerle görevden ayrılan ya da alınan başkanlar ve ekonomi politikalarındaki değişiklikleriyle çokça gündemde yer alıyor. Enflasyon Raporu sunumunda genç görünümüyle dikkat çeken TCMB'nin üst yönetim ekibinde Başkanı'nın yaşı kaç? Bugüne kadar Merkez Bankası'nda başkanların en genci ve yaşlısı kimler oldu?
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TCMB tarihinde görev yapan başkan sayısı 27 olurken, 1931 yılından bu yana guvernörler belki de hiçbir zaman son yıllardaki kadar gündemde olmamıştı.
TCMB'nin ilk başkanı Mehmet Selahattin Çam olurken, en uzun süre görev yapan başkanı yaklaşık 11 yıl ile 2. başkan Kemal Zaim Sunel oldu.
En kısa süre görev yapan başkan ise sanılanın aksine Naci Ağbal (133 gün) değil, Memduh Aytür (109 gün) oldu.
Hafize Gaye Erkan'ın Mayıs 2023 seçimleri sonrasında göreve geleceği kulisleriyle başlayan tartışmalarda yaşının her yerde farklı yazılmasıyla giderek gençleşmesi bir yana TCMB'nin ilk kadın Başkanı olması dikkat çekmişti.
Türkiye'de Merkez Bankası başkanlarının içinde en genç göreve gelen 1984 yılında 39 yaşındaki Rüşdü Saraçoğlu oldu.
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Tüm başkanların içinde en geç yaşta göreve gelen ise 2006 yılında Erdoğan'ın ilk Merkez Bankası Başkanı ataması özelliğini de taşıyan 59 yaşındaki Durmuş Yılmaz oluyor.
İşte Türkiye'de başkanların göreve geldiklerindeki yaşları.
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