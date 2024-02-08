En Genç Başkan Kim? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlarının Yaş Ortalaması Ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son yıllarda görev süresini doldurmadan çeşitli nedenlerle görevden ayrılan ya da alınan başkanlar ve ekonomi politikalarındaki değişiklikleriyle çokça gündemde yer alıyor. Enflasyon Raporu sunumunda genç görünümüyle dikkat çeken TCMB'nin üst yönetim ekibinde Başkanı'nın yaşı kaç? Bugüne kadar Merkez Bankası'nda başkanların en genci ve yaşlısı kimler oldu?