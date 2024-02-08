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En Genç Başkan Kim? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlarının Yaş Ortalaması Ne?

En Genç Başkan Kim? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlarının Yaş Ortalaması Ne?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 14:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son yıllarda görev süresini doldurmadan çeşitli nedenlerle görevden ayrılan ya da alınan başkanlar ve ekonomi politikalarındaki değişiklikleriyle çokça gündemde yer alıyor. Enflasyon Raporu sunumunda genç görünümüyle dikkat çeken TCMB'nin üst yönetim ekibinde Başkanı'nın yaşı kaç? Bugüne kadar Merkez Bankası'nda başkanların en genci ve yaşlısı kimler oldu?

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TCMB tarihinde görev yapan başkan sayısı 27 olurken, 1931 yılından bu yana guvernörler belki de hiçbir zaman son yıllardaki kadar gündemde olmamıştı.

TCMB tarihinde görev yapan başkan sayısı 27 olurken, 1931 yılından bu yana guvernörler belki de hiçbir zaman son yıllardaki kadar gündemde olmamıştı.

2018 yılında görev süresi 4 yıla düşen TCMB Guvernörlerinde o günden bu yana 5 başkan görev yaptı, 6. başkan da henüz 1 haftadır görev yapıyor.

TCMB'nin ilk başkanı Mehmet Selahattin Çam olurken, en uzun süre görev yapan başkanı yaklaşık 11 yıl ile 2. başkan Kemal Zaim Sunel oldu.

TCMB'nin ilk başkanı Mehmet Selahattin Çam olurken, en uzun süre görev yapan başkanı yaklaşık 11 yıl ile 2. başkan Kemal Zaim Sunel oldu.

En kısa süre görev yapan başkan ise sanılanın aksine Naci Ağbal (133 gün) değil, Memduh Aytür (109 gün) oldu.

En kısa süre görev yapan başkan ise sanılanın aksine Naci Ağbal (133 gün) değil, Memduh Aytür (109 gün) oldu.

Merkez Bankası'nda başkanların asli görevleri olan "fiyat istikrarı" ve "TL'nin değerinin korunması" konusunda karneleri burada.

2000'li yıllar sonrası görev alan ve son yıllarda sıklıkla değişen başkanlara yönelik veriler de burada.

Hafize Gaye Erkan'ın Mayıs 2023 seçimleri sonrasında göreve geleceği kulisleriyle başlayan tartışmalarda yaşının her yerde farklı yazılmasıyla giderek gençleşmesi bir yana TCMB'nin ilk kadın Başkanı olması dikkat çekmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın Mayıs 2023 seçimleri sonrasında göreve geleceği kulisleriyle başlayan tartışmalarda yaşının her yerde farklı yazılmasıyla giderek gençleşmesi bir yana TCMB'nin ilk kadın Başkanı olması dikkat çekmişti.

Türkiye'de Merkez Bankası başkanlarının içinde en genç göreve gelen 1984 yılında 39 yaşındaki Rüşdü Saraçoğlu oldu.

Türkiye'de Merkez Bankası başkanlarının içinde en genç göreve gelen 1984 yılında 39 yaşındaki Rüşdü Saraçoğlu oldu.
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Tüm başkanların içinde en geç yaşta göreve gelen ise 2006 yılında Erdoğan'ın ilk Merkez Bankası Başkanı ataması özelliğini de taşıyan 59 yaşındaki Durmuş Yılmaz oluyor.

Tüm başkanların içinde en geç yaşta göreve gelen ise 2006 yılında Erdoğan'ın ilk Merkez Bankası Başkanı ataması özelliğini de taşıyan 59 yaşındaki Durmuş Yılmaz oluyor.

TCMB'de göreve gelen başkanların yaş ortalaması 47 olurken, Hafize Gaye Erkan 44, yerine gelen Fatih Karahan da 42 yaşında guvernör oluyor. 

2000'li yıllarda görev yapan başkanların yaş ortalaması 48 olurken, 2018 sonrası görev yapan başkanların yaş ortalaması ise 46 oluyor.

İşte Türkiye'de başkanların göreve geldiklerindeki yaşları.

İşte Türkiye'de başkanların göreve geldiklerindeki yaşları.

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