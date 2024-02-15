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Ali Koç Unutulmadı: Ülkenin En Zenginlerinden Ömer Koç'un Enflasyon ve Tasarruf Önerileri Yeniden Gündem Oldu!

Ali Koç Unutulmadı: Ülkenin En Zenginlerinden Ömer Koç'un Enflasyon ve Tasarruf Önerileri Yeniden Gündem Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 09:38

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un enflasyon dair sözleri aylar hatta yıllar sonra yeniden gündem oldu. Twitter'da (X'te) TT olan sözlere yorumlar düşündürürken, Ali Koç içerenler ise güldürdü.

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Ömer Koç, Mustafa Koç'un vefatı ardından Türkiye'nin en büyük gruplarından olan Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı olmuştu.

Ömer Koç, Mustafa Koç'un vefatı ardından Türkiye'nin en büyük gruplarından olan Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı olmuştu.

Medyada yer almayı çok tercih etmediği görülen Ömer Koç'un sessizliğini bozduğu nadir zamanlar bulunuyor. Bu dönemlerde de söyledikleri dikkat çekiyor.

2023 Kasım ayının son günlerinde, Koç Topluluğu'nun geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 31’incisi Ankara’da gerçekleşmişti. Ömer Koç'un en son burada dijital dönüşüm vurgusuyla bir konuşma yaptığı biliniyor.

2023 Kasım ayının son günlerinde, Koç Topluluğu'nun geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 31’incisi Ankara’da gerçekleşmişti. Ömer Koç'un en son burada dijital dönüşüm vurgusuyla bir konuşma yaptığı biliniyor.

Ancak Twitter'da Koç'un burada yaptığı iddia edilen söyleri sosyal medyada yankılandı. O kadar ilgi çekti ki ifadeler TT oldu.

Ömer Koç bu sözleri bir önceki yıl olan 2022 Ekim ayında, Koç Topluluğu’nun yurt içindeki ve yurt dışındaki bayileri ve yetkili servisleri ile buluştuğu geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusunda söylemişti.

Ömer Koç bu sözleri bir önceki yıl olan 2022 Ekim ayında, Koç Topluluğu’nun yurt içindeki ve yurt dışındaki bayileri ve yetkili servisleri ile buluştuğu geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusunda söylemişti.

Konuşmasında Ömer Koç, ekonomik ve politik gelişmelere dikkat çekerek, 'Tüm işlerimizde son derece hesaplı olmamız ve basiretle davranmamız gereken bir dönemde bulunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim. İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek' demişti. Kaynak: Koç Holding

Ömer Koç, son buluşmada ekonomide yumuşak inişten ve belirsizlikten bahsederken, Filistin'deki insanlık dramına da değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı.

Ömer Koç, son buluşmada ekonomide yumuşak inişten ve belirsizlikten bahsederken, Filistin'deki insanlık dramına da değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı.

Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz. Bu utanç verici umursamazlığın bedelini bugün binlerce masum hayatıyla ödüyor. Kaynak: Koç Holding

Ömer Koç'un yıllar önce söylediği sözler tabiri caizse "yeniden servis edilince" sosyal medyada yoğun yorum bombardımanına tutuldu ve TT oldu.

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Ekonomi tarafında uzmanlar yorumlar yaparken,

Ekonomi tarafında uzmanlar yorumlar yaparken,
twitter.com

Çoğunluğun sistemsel sitem dolu mesajları dikkat çekti.

Çoğunluğun sistemsel sitem dolu mesajları dikkat çekti.
twitter.com

Herkes ifadeleri yeni sanarken,

Herkes ifadeleri yeni sanarken,
twitter.com

2022 sonlarında söylenen sözler,

2022 sonlarında söylenen sözler,
twitter.com

2024'ün başında da yoğun karşılık bulunca düşündürdü.

2024'ün başında da yoğun karşılık bulunca düşündürdü.
twitter.com
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İşte Ömer Koç'un tasarrufa yönelik sözlerine yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Ömer Koç'un tasarrufa yönelik sözlerine yapılan yorumlardan bazıları.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Ömer Koç'un ifadelerine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan kardeşi Ali Koç tarafından yaklaşan esprili yorumlar da vardı.

Ömer Koç'un ifadelerine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan kardeşi Ali Koç tarafından yaklaşan esprili yorumlar da vardı.
twitter.com

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👇
twitter.com

Ne dersiniz?

Ne dersiniz?
twitter.com

Ömer Koç'un 2022'deki sözleri halen geçerli mi?

Ömer Koç'un 2022'deki sözleri halen geçerli mi?
twitter.com

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