Ali Koç Unutulmadı: Ülkenin En Zenginlerinden Ömer Koç'un Enflasyon ve Tasarruf Önerileri Yeniden Gündem Oldu!
Ali Koç Unutulmadı: Ülkenin En Zenginlerinden Ömer Koç'un Enflasyon ve Tasarruf Önerileri Yeniden Gündem Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ömer Koç, Mustafa Koç'un vefatı ardından Türkiye'nin en büyük gruplarından olan Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı olmuştu.
2023 Kasım ayının son günlerinde, Koç Topluluğu'nun geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 31’incisi Ankara’da gerçekleşmişti. Ömer Koç'un en son burada dijital dönüşüm vurgusuyla bir konuşma yaptığı biliniyor.
Ömer Koç bu sözleri bir önceki yıl olan 2022 Ekim ayında, Koç Topluluğu’nun yurt içindeki ve yurt dışındaki bayileri ve yetkili servisleri ile buluştuğu geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusunda söylemişti.
Ömer Koç, son buluşmada ekonomide yumuşak inişten ve belirsizlikten bahsederken, Filistin'deki insanlık dramına da değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı.
Ömer Koç'un yıllar önce söylediği sözler tabiri caizse "yeniden servis edilince" sosyal medyada yoğun yorum bombardımanına tutuldu ve TT oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonomi tarafında uzmanlar yorumlar yaparken,
Çoğunluğun sistemsel sitem dolu mesajları dikkat çekti.
Herkes ifadeleri yeni sanarken,
2022 sonlarında söylenen sözler,
2024'ün başında da yoğun karşılık bulunca düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Ömer Koç'un tasarrufa yönelik sözlerine yapılan yorumlardan bazıları.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ömer Koç'un ifadelerine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan kardeşi Ali Koç tarafından yaklaşan esprili yorumlar da vardı.
👇
Ne dersiniz?
Ömer Koç'un 2022'deki sözleri halen geçerli mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda