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Mehmet Şimşek'in Finansal Okuryazarlık Açıklamalarına Uzmanlar Ne Dedi?

Mehmet Şimşek'in Finansal Okuryazarlık Açıklamalarına Uzmanlar Ne Dedi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.02.2024 - 15:12

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcılara temkinli olmalarını önerdi. Şimşek, sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemi başlattıklarını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, finansal okuryazarlığa yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, finansal okuryazarlığa yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Finans teknolojilerin gelişimi, finansal enstrümanlar, ponzi sistemi gibi sorunlu süreçlere yönelik finansal okuryazarlığın önemine dikkat çeken Şimşek, bilincin yükselmesi gerektiğini ve bunun için de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Sahtekarlıklara olan zafiyetin azaltılması"

"Sahtekarlıklara olan zafiyetin azaltılması"

Şimşek, yurt içi tasarruf oranlarının artırılması ve piyasalara yönelerek reel sektöre aktarılmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, yatırımcıların sağlıklı yatırım kararları alması ve finansal piyasalara aktif katılımı için finansal okuryazarlık düzeyinin gelişmesi gerektiğini, sahtekarlıklara olan zafiyetin azaltılması için de çalışmaların yönlendirilmesi gerektiğini iletti.

"İlköğretimde finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında eğitmen açığı bulunuyor."

"İlköğretimde finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında eğitmen açığı bulunuyor."

Türkiye'de de finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, 'Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel şirketler, finansal okuryazarlık alanında projeler yapsa da faaliyetler dağınık yapıda. Ülkemizde mesleki ve teknik liselerde finansal okuryazarlık seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ayrıca bazı ön lisans ve lisans programlarında sınırlı düzeyde finansal okuryazarlık dersi veriliyor. İlköğretimde finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında eğitmen açığı bulunuyor.'

"Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor."

"Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor."

Şimşek, finansal okuryazarlığın artırılmasıyla, yüksek kâr beklentisiyle hareket eden, yüksek risk alanların artmasının da önüne geçileceğini belirtti. 'Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor' diyen Şimşek, düşük finansal okuryazarlık seviyesindeki bireylerin risk yönetimi yapmakta zorlandıklarını, yatırım ürünleri bilgilerinin sınırlı olduğunu, risk seviyelerini ölçemediklerini ve şirketleri tanıyamadıklarını iletti.

Finans okulu açılıyor.

Finans okulu açılıyor.

Şimşek, SPK öncülüğünde Finansal Okuryazarlık Portalı'yla toplumun her kesimine hitap edecek içerikler sunulacağını belirtirken, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi açılmasına yönelik işbirliği protokolünün imza aşamasına geldiğini de söyledi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla ortak çalışmalarının da 800 bine yakın girişimci kadın ve ev hanımına yönelik finansal okuryazarlık eğitimi yapacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla ortak çalışmalarının da 800 bine yakın girişimci kadın ve ev hanımına yönelik finansal okuryazarlık eğitimi yapacaklarını açıkladı.

Sosyal medyada da bu duyuru ilgi çekti.

Sosyal medyada da bu duyuru ilgi çekti.
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Önce eğitimde matematik bilgisinin artması gerektiği düşünülürken,

Önce eğitimde matematik bilgisinin artması gerektiği düşünülürken,
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Sektörel olarak da daha gidilmesi gereken uzun bir yol olduğu,

Sektörel olarak da daha gidilmesi gereken uzun bir yol olduğu,
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Sosyal medyada da bu konunun daha sıkı denetlenmesiyle

Sosyal medyada da bu konunun daha sıkı denetlenmesiyle
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Finansal okur yazarlığın başlayacağı düşünüldü.

Finansal okur yazarlığın başlayacağı düşünüldü.
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