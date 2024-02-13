Mehmet Şimşek'in Finansal Okuryazarlık Açıklamalarına Uzmanlar Ne Dedi?

Türkiye'de de finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, 'Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel şirketler, finansal okuryazarlık alanında projeler yapsa da faaliyetler dağınık yapıda. Ülkemizde mesleki ve teknik liselerde finansal okuryazarlık seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ayrıca bazı ön lisans ve lisans programlarında sınırlı düzeyde finansal okuryazarlık dersi veriliyor. İlköğretimde finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında eğitmen açığı bulunuyor.'