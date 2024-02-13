Mehmet Şimşek'in Finansal Okuryazarlık Açıklamalarına Uzmanlar Ne Dedi?
Mehmet Şimşek'in Finansal Okuryazarlık Açıklamalarına Uzmanlar Ne Dedi?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcılara temkinli olmalarını önerdi. Şimşek, sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemi başlattıklarını açıkladı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, finansal okuryazarlığa yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Sahtekarlıklara olan zafiyetin azaltılması"
"İlköğretimde finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında eğitmen açığı bulunuyor."
"Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor."
Finans okulu açılıyor.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla ortak çalışmalarının da 800 bine yakın girişimci kadın ve ev hanımına yönelik finansal okuryazarlık eğitimi yapacaklarını açıkladı.
Sosyal medyada da bu duyuru ilgi çekti.
Önce eğitimde matematik bilgisinin artması gerektiği düşünülürken,
Sektörel olarak da daha gidilmesi gereken uzun bir yol olduğu,
Sosyal medyada da bu konunun daha sıkı denetlenmesiyle
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Finansal okur yazarlığın başlayacağı düşünüldü.
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