En Çok Türkiye Etkilenecek: Rusya Fiyatlar Artmasın Diye Petrole Yasak Getirdi Vanaları Kapatıyor!
En Çok Türkiye Etkilenecek: Rusya Fiyatlar Artmasın Diye Petrole Yasak Getirdi Vanaları Kapatıyor!
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Rus hükümeti, yurt içindeki artan talebi karşılamak ve fiyatlarda artışa gitmemek adına, dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olarak "rafinerileri bakıma almak" gerekçelerini de kapsayan bir düzenlemeyle 1 Mart'tan itibaren petrol ürünlerinde ihracatı 6 ay boyunca yasak getiren kararı onayladı.
RBC'nin aktardığına göre Novak teklifinde, "Petrol ürünlerine yönelik aşırı talebi dengelemek için, iç piyasada fiyatların istikrara kavuşmasına yardımcı olacak tedbirlerin alınması gerekiyordu" denildi.
Rusya'nın bu kararının en çok Türkiye'yi etkilemesi beklenirken, Reuters LSEG verilerine ve şirketlerin tahminlerine dayanarak, Türkiye ve Türk şirketlerinin 2023 enerji faturalarında indirimli Rus petrolü ve rafine ürün ithalatının artışıyla yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf sağladığını hesapladı.
Ayrıca hesaplamalarda, Türkiye'nin Akdeniz'deki muadillerine göre, Rus dizelinin tonu için 25 ila 150 dolar yani varil başına 3,3 ila 20 dolar daha az ödediği de görüldü. Ham petrolde de Türkiye, Rusya'dan varil başına 5 ila 20 dolar arasında indirimli alım yapıyor.
Kızıldeniz'de de Husilerin gemi saldırıları nedeniyle özellikle yakıt taşıyan gemilerin denizin güneyinden kaçarken, yol uzuyor.
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Petrol tankeri endüstrisi saldırılardan büyük darbe alırken, Goldman Sachs da Kızıldeniz'deki aksaklıkların OECD stoklarında beklenenden daha fazla düşüşe yol açması nedeniyle Brent petrol varilinin 2024 yazında zirve beklentisini 85 dolardan 87 dolara yükseltti.
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