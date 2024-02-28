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En Çok Türkiye Etkilenecek: Rusya Fiyatlar Artmasın Diye Petrole Yasak Getirdi Vanaları Kapatıyor!

En Çok Türkiye Etkilenecek: Rusya Fiyatlar Artmasın Diye Petrole Yasak Getirdi Vanaları Kapatıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 09:37

Rusya, 6 ay petrol ürünlerini ihracatını askıya alıyor. Hükümet tarafından onaylanan karar, 1 Mart’tan itibaren uygulanacak. Türkiye, 2023 yılında Rusya'dan en çok petrol ürünleri ithal eden ülkelerden olmuştu.

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Rus hükümeti, yurt içindeki artan talebi karşılamak ve fiyatlarda artışa gitmemek adına, dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olarak "rafinerileri bakıma almak" gerekçelerini de kapsayan bir düzenlemeyle 1 Mart'tan itibaren petrol ürünlerinde ihracatı 6 ay boyunca yasak getiren kararı onayladı.

Rus hükümeti, yurt içindeki artan talebi karşılamak ve fiyatlarda artışa gitmemek adına, dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olarak "rafinerileri bakıma almak" gerekçelerini de kapsayan bir düzenlemeyle 1 Mart'tan itibaren petrol ürünlerinde ihracatı 6 ay boyunca yasak getiren kararı onayladı.

Rus medya kuruluşu RBC, kimliği açıklanmayan bir kaynak tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerji sektöründen sorumlu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın teklif ettiği yasanın onayladığını açıkladı.

RBC'nin aktardığına göre Novak teklifinde, "Petrol ürünlerine yönelik aşırı talebi dengelemek için, iç piyasada fiyatların istikrara kavuşmasına yardımcı olacak tedbirlerin alınması gerekiyordu" denildi.

RBC'nin aktardığına göre Novak teklifinde, "Petrol ürünlerine yönelik aşırı talebi dengelemek için, iç piyasada fiyatların istikrara kavuşmasına yardımcı olacak tedbirlerin alınması gerekiyordu" denildi.

Ekonomim'de aktarılana göre, petrol, petrol ürünleri ve gaz ihracatı Rusya'nın en büyük ihracatı konumunda olurken, ülke ekonomisi için önemli gelir ve döviz kaynağı. 

Kremlin, OPEC'in yanı sıra, OPEC+ grubunun da bir parçası olurken, fiyatların düşmemesi adına dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'la birlikte çalışma yürütüyor.

Rusya'nın bu kararının en çok Türkiye'yi etkilemesi beklenirken, Reuters LSEG verilerine ve şirketlerin tahminlerine dayanarak, Türkiye ve Türk şirketlerinin 2023 enerji faturalarında indirimli Rus petrolü ve rafine ürün ithalatının artışıyla yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf sağladığını hesapladı.

Rusya'nın bu kararının en çok Türkiye'yi etkilemesi beklenirken, Reuters LSEG verilerine ve şirketlerin tahminlerine dayanarak, Türkiye ve Türk şirketlerinin 2023 enerji faturalarında indirimli Rus petrolü ve rafine ürün ithalatının artışıyla yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf sağladığını hesapladı.

LSEG verilerinde, Rusya'nın Türkiye'ye ham petrol sevkiyatının Kasım 2023'te zirve yaptığı, Rusya'nın deniz yoluyla toplam petrol ihracatının yüzde 14'üne karşılık geldiği belirtilmişti.

Ayrıca hesaplamalarda, Türkiye'nin Akdeniz'deki muadillerine göre, Rus dizelinin tonu için 25 ila 150 dolar yani varil başına 3,3 ila 20 dolar daha az ödediği de görüldü. Ham petrolde de Türkiye, Rusya'dan varil başına 5 ila 20 dolar arasında indirimli alım yapıyor.

Ayrıca hesaplamalarda, Türkiye'nin Akdeniz'deki muadillerine göre, Rus dizelinin tonu için 25 ila 150 dolar yani varil başına 3,3 ila 20 dolar daha az ödediği de görüldü. Ham petrolde de Türkiye, Rusya'dan varil başına 5 ila 20 dolar arasında indirimli alım yapıyor.

Kızıldeniz'de de Husilerin gemi saldırıları nedeniyle özellikle yakıt taşıyan gemilerin denizin güneyinden kaçarken, yol uzuyor.

Kızıldeniz'de de Husilerin gemi saldırıları nedeniyle özellikle yakıt taşıyan gemilerin denizin güneyinden kaçarken, yol uzuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uzayan ticaret sürelerine bu saldırılar da eşlik ederken, fiyatlarda da artış bekleniyor.

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Petrol tankeri endüstrisi saldırılardan büyük darbe alırken, Goldman Sachs da Kızıldeniz'deki aksaklıkların OECD stoklarında beklenenden daha fazla düşüşe yol açması nedeniyle Brent petrol varilinin 2024 yazında zirve beklentisini 85 dolardan 87 dolara yükseltti.

Petrol tankeri endüstrisi saldırılardan büyük darbe alırken, Goldman Sachs da Kızıldeniz'deki aksaklıkların OECD stoklarında beklenenden daha fazla düşüşe yol açması nedeniyle Brent petrol varilinin 2024 yazında zirve beklentisini 85 dolardan 87 dolara yükseltti.
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