En Çok Türkiye Etkilenecek: Rusya Fiyatlar Artmasın Diye Petrole Yasak Getirdi Vanaları Kapatıyor!

Ekonomim'de aktarılana göre, petrol, petrol ürünleri ve gaz ihracatı Rusya'nın en büyük ihracatı konumunda olurken, ülke ekonomisi için önemli gelir ve döviz kaynağı.

Kremlin, OPEC'in yanı sıra, OPEC+ grubunun da bir parçası olurken, fiyatların düşmemesi adına dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'la birlikte çalışma yürütüyor.