Şimşek, Banka Limitlerine İşaret Etmişti: Cem Boyner'den Kredi Kartına "Kızını Dövmeyen Dizini Döver" Çıkışı
Şimşek, Banka Limitlerine İşaret Etmişti: Cem Boyner'den Kredi Kartına "Kızını Dövmeyen Dizini Döver" Çıkışı
Boyner Holding CEO'su Cem Boyner, yüksek enflasyonla yaşamaktan kimsenin memnun olmadığını söylerken, kredi kartlarında harcama kısıtlamalarına yönelik düzenleme iddiaları için 'Kızını dövmeyen dizini döver uygulaması yanlış' dedi. Boyner'in yayına çıktığı ekranda sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartların için bankalara işaret etmişti.
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Enflasyonla mücadelede talebi kısmak adına kredi kartları düzenlemeleri son günlerin gözde konusu olurken, ekonomi yönetimi de bu konuda açıklamalarla öne çıkıyor.
Merkez Bankası, Enflasyon Raporu sunumunda da öne çıkan kredi kartlarına düzenleme çalışması yapıldığı biliniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bloomberg HT yayınında kredi kartlarına yönelik bankaların limit uygulamalarına vurgu yapmıştı.
Perakendenin öncülerinden Cem Boyner de kredi kartlarına yönelik nakit çıkışıyla gündeme gelmişti.
Boyner, ekonomi politikasında yolun doğru olduğunu düşündüğünü ancak vatandaştan beklenen fedakarlığın 3 soruya cevap vermesi gerektiğini iletti:
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"Kemer sıkmanın" alışveriş noktasına geldiğini belirten Boyner, cinsiyetçi bir atasözümüz olan, "kızını dövmeyen dizini döver" ile şu şekilde anlattı:
"Bizim ülkemiz zengin ülke değil kimsenin dağ gibi birikimi yok."
"Kredi kartı ne kadar çok olursa kayıt dışı o kadar azalır. İdeal gidilmesi gereken yer orası" diyen Cem Boyner, "Kredi kartı, vergiyi artırmak kamu finansmanın düzene sokmak için iyi bir araç" diye de ekledi.
Boyner, Türkiye'de "çok gereksiz konularla uğraşıldığını" belirtirken, "seçimin abartıldığını" söyledi ve seçimden sonra ekonomi politikalarının değişeceğini düşünmediğini de belirtti.
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