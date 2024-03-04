Şimşek, Banka Limitlerine İşaret Etmişti: Cem Boyner'den Kredi Kartına "Kızını Dövmeyen Dizini Döver" Çıkışı

Daha önce de Avrupa gibi ülkelerde taksit uygulamaları olmamasına yönelik Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalara yönelik Boyner, 'Bizim ülkemiz zengin ülke değil kimsenin dağ gibi birikimi yok, herkes hayat kalitesini yükseltmek istiyor. Taksit bizim ülkemizin bir gerçeği. Bu bizim hayatımızın bir parçası' dedi.