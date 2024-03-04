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Şimşek, Banka Limitlerine İşaret Etmişti: Cem Boyner'den Kredi Kartına "Kızını Dövmeyen Dizini Döver" Çıkışı

Şimşek, Banka Limitlerine İşaret Etmişti: Cem Boyner'den Kredi Kartına "Kızını Dövmeyen Dizini Döver" Çıkışı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 18:44

Boyner Holding CEO'su Cem Boyner, yüksek enflasyonla yaşamaktan kimsenin memnun olmadığını söylerken, kredi kartlarında harcama kısıtlamalarına yönelik düzenleme iddiaları için 'Kızını dövmeyen dizini döver uygulaması yanlış' dedi. Boyner'in yayına çıktığı ekranda sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartların için bankalara işaret etmişti.

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Enflasyonla mücadelede talebi kısmak adına kredi kartları düzenlemeleri son günlerin gözde konusu olurken, ekonomi yönetimi de bu konuda açıklamalarla öne çıkıyor.

Enflasyonla mücadelede talebi kısmak adına kredi kartları düzenlemeleri son günlerin gözde konusu olurken, ekonomi yönetimi de bu konuda açıklamalarla öne çıkıyor.

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu sunumunda da öne çıkan kredi kartlarına düzenleme çalışması yapıldığı biliniyor.

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu sunumunda da öne çıkan kredi kartlarına düzenleme çalışması yapıldığı biliniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bloomberg HT yayınında kredi kartlarına yönelik bankaların limit uygulamalarına vurgu yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bloomberg HT yayınında kredi kartlarına yönelik bankaların limit uygulamalarına vurgu yapmıştı.

Şimşek'in açıklamalarının detayları burada.

Perakendenin öncülerinden Cem Boyner de kredi kartlarına yönelik nakit çıkışıyla gündeme gelmişti.

Perakendenin öncülerinden Cem Boyner de kredi kartlarına yönelik nakit çıkışıyla gündeme gelmişti.

Boyner, kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması önerisi sonrası, Şimşek gibi katıldığı Bloomberg HT yayınında vatandaşların bankacılık sisteminin içine girmesi gerektiğini, bunun da vergi ve kamu maliyesi düzenleneceğini belirtti.

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, yaşanan enflasyonist sürecin ciddi bir maliyet enflasyonuyla da karşı karşıya kaldığını söylerken, 'Enflasyon kime yarar, ne kiracıya ne kiraya verene yaramıyor. Esnafa yaramıyor, tüccara yaramıyor. Enflasyon kimseye yaramıyor ama ekonomi yönetiminin ülkeyi bu sarmaldan çıkaracağını düşünüyorum' dedi.

Boyner, ekonomi politikasında yolun doğru olduğunu düşündüğünü ancak vatandaştan beklenen fedakarlığın 3 soruya cevap vermesi gerektiğini iletti:

Boyner, ekonomi politikasında yolun doğru olduğunu düşündüğünü ancak vatandaştan beklenen fedakarlığın 3 soruya cevap vermesi gerektiğini iletti:

Ne kadar büyük bir sıkıntı çekeceğim, ne kadar süreyle çekeceğim bu sıkıntı ve sıkıntıyı tek ben mi çekeceğim?

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"Kemer sıkmanın" alışveriş noktasına geldiğini belirten Boyner, cinsiyetçi bir atasözümüz olan, "kızını dövmeyen dizini döver" ile şu şekilde anlattı:

"Kemer sıkmanın" alışveriş noktasına geldiğini belirten Boyner, cinsiyetçi bir atasözümüz olan, "kızını dövmeyen dizini döver" ile şu şekilde anlattı:

Kamunun harcamalarını kısmak, israfları azaltmak yoluna gider. Bunu yapamayıp ya da az yapıp 'Vatandaş fazla harcamasın' demeniz doğru bir yöntem değil. Kızını dövmek bu. Ekonomi yönetimleri de bunu çok fazla uygulayamazlar. Kimse vatandaşının çok fazla sıkıntı çekmesini istemez.

"Bizim ülkemiz zengin ülke değil kimsenin dağ gibi birikimi yok."

"Bizim ülkemiz zengin ülke değil kimsenin dağ gibi birikimi yok."

Daha önce de Avrupa gibi ülkelerde taksit uygulamaları olmamasına yönelik Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalara yönelik Boyner, 'Bizim ülkemiz zengin ülke değil kimsenin dağ gibi birikimi yok, herkes hayat kalitesini yükseltmek istiyor. Taksit bizim ülkemizin bir gerçeği. Bu bizim hayatımızın bir parçası' dedi.

"Kredi kartı ne kadar çok olursa kayıt dışı o kadar azalır. İdeal gidilmesi gereken yer orası" diyen Cem Boyner, "Kredi kartı, vergiyi artırmak kamu finansmanın düzene sokmak için iyi bir araç" diye de ekledi.

"Kredi kartı ne kadar çok olursa kayıt dışı o kadar azalır. İdeal gidilmesi gereken yer orası" diyen Cem Boyner, "Kredi kartı, vergiyi artırmak kamu finansmanın düzene sokmak için iyi bir araç" diye de ekledi.

Boyner, Türkiye'de "çok gereksiz konularla uğraşıldığını" belirtirken, "seçimin abartıldığını" söyledi ve seçimden sonra ekonomi politikalarının değişeceğini düşünmediğini de belirtti.

Boyner, Türkiye'de "çok gereksiz konularla uğraşıldığını" belirtirken, "seçimin abartıldığını" söyledi ve seçimden sonra ekonomi politikalarının değişeceğini düşünmediğini de belirtti.
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