Mehmet Şimşek 'Vergilerde Artış Olmayacağını' Söyledi: Sosyal Medyada Yorumlar İlginç Oldu

Şimşek, programın özünün enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu açıklarken, 'Fiyat istikrarından çok uzağız ama hedefimiz bu' dedi. İkinci hedefi, 'bunu destekleyecek nitelikte mali disiplin' olarak açıklayan Şimşek, deprem felaketi nedeniyle bütçe açığındaki artışın düşürülmesinin ana hedeflerden olduğunu ve 'Sürdürülebilir cari açık. Dış borcu aşağı çekmek, ihtiyaç duyulan rezervi kalıcı şekilde sağlamak. Bu da üçüncü hedefimiz' dedi.

KKM'den çıkışın piyasaları bozmadan kademeli olacağını açıklayan Şimşek, dikkat çeken 'KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'ye ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik' ifadelerini de kullandı.