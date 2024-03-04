Mehmet Şimşek 'Vergilerde Artış Olmayacağını' Söyledi: Sosyal Medyada Yorumlar İlginç Oldu
Mehmet Şimşek 'Vergilerde Artış Olmayacağını' Söyledi: Sosyal Medyada Yorumlar İlginç Oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Vergilerde artış olmayacağını, vatandaşın tasarruf beklediğini, piyasalara da iş dünyasına da sürpriz yapmayacaklarını iletti. Uzmanlar sosyal medyada Şimşek'in açıklamalarını yakından takip etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BloombergHT'de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek, Türkiye'ye yatırımcı girişinde, "Geçen senenin ilk 5 ayında net çıkış yaşamış" diye açıklarken, "Enflasyonu aşağı çekmenin bütün koşulları hazırlanıyor" dedi.
Vergiler konusunda kulislerde konuşulan artışlara Şimşek, "Biz vatandaşımıza da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız" dedi ve şöyle açıkladı:
Kur hedefi olmadığını belirten Şimşek, "Seçim sonrasına ilişkin tabiri caizse devalüasyona ilişkin beklentiler bana çok anlamlı gelmiyor" dedi.
Sosyal medyada Mehmet Şimşek'in ifadelerine yorumlar gecikmedi.
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Kamuda tasarrufa yönelik Şimşek'in açıklamaları da dikkat çekerken,
Maliye politikalarının enflasyona etkisi önemli bir madde olarak yerini koruyor.
"Öngörülebilirlik" açıklaması da yorumlanırken,
Herkes açıklamaları aynı seviyede inandırıcı bulmadı.
İşte Şimşek'in açıklamalarına yapılan yorumlardan bazıları.
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