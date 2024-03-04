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Mehmet Şimşek 'Vergilerde Artış Olmayacağını' Söyledi: Sosyal Medyada Yorumlar İlginç Oldu

Mehmet Şimşek 'Vergilerde Artış Olmayacağını' Söyledi: Sosyal Medyada Yorumlar İlginç Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 11:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Vergilerde artış olmayacağını, vatandaşın tasarruf beklediğini, piyasalara da iş dünyasına da sürpriz yapmayacaklarını iletti. Uzmanlar sosyal medyada Şimşek'in açıklamalarını yakından takip etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BloombergHT'de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BloombergHT'de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, programın özünün enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu açıklarken, 'Fiyat istikrarından çok uzağız ama hedefimiz bu' dedi. İkinci hedefi, 'bunu destekleyecek nitelikte mali disiplin' olarak açıklayan Şimşek, deprem felaketi nedeniyle bütçe açığındaki artışın düşürülmesinin ana hedeflerden olduğunu ve 'Sürdürülebilir cari açık. Dış borcu aşağı çekmek, ihtiyaç duyulan rezervi kalıcı şekilde sağlamak. Bu da üçüncü hedefimiz' dedi. 

KKM'den çıkışın piyasaları bozmadan kademeli olacağını açıklayan Şimşek, dikkat çeken 'KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'ye ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik' ifadelerini de kullandı.

Bakan Şimşek, Türkiye'ye yatırımcı girişinde, "Geçen senenin ilk 5 ayında net çıkış yaşamış" diye açıklarken, "Enflasyonu aşağı çekmenin bütün koşulları hazırlanıyor" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye'ye yatırımcı girişinde, "Geçen senenin ilk 5 ayında net çıkış yaşamış" diye açıklarken, "Enflasyonu aşağı çekmenin bütün koşulları hazırlanıyor" dedi.

'Cari açık dramatik şekilde daralıyor' diyen Şimşek, mart ayından itibaren enflasyonun trendine oturacağını söylerken, 'Bugünkü enflasyon rakamı son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ay enflasyon düşecektir. Çok net şekilde piyasalar diyor ki inanıyoruz, enflasyon düşecek diyor' dedi. 

'Ocak ayında sizin bahsettiğiniz faktörler nedeniyle bir miktar yüksek çıktı. Şubat'ta da etkileri olabilir. Mart'ta da yeni baştan çok net trende oturacak. Dezenflasyon hedeflerimizle uyumlu hale gelecek. Yıllık enflasyon yüksek kalacak' ifadeleri de dikkat çeke Şimşek, 'Kuru serbest bıraktık' dedi.

Vergiler konusunda kulislerde konuşulan artışlara Şimşek, "Biz vatandaşımıza da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız" dedi ve şöyle açıkladı:

Vergiler konusunda kulislerde konuşulan artışlara Şimşek, "Biz vatandaşımıza da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız" dedi ve şöyle açıkladı:

İlk geldiğimiz gün dedik ki, öngörülebilirlik, şeffaflık. OVP'de bizim maliye politikası konusunda ortaya koyduğumuz vizyon neyse onu uygulayacağız. Biz vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. O istisnalardan verimli olmayanla ilgili çalışma yapacağız diyor. KDV genel artışı olmayacak. Kurumlar vergisinde artış olmayacak. Gelir vergisi oranlarında artış olmayacak. MTV'de yeni düzenlemeyi aklımızın ucundan geçirmedik.

Kur hedefi olmadığını belirten Şimşek, "Seçim sonrasına ilişkin tabiri caizse devalüasyona ilişkin beklentiler bana çok anlamlı gelmiyor" dedi.

Kur hedefi olmadığını belirten Şimşek, "Seçim sonrasına ilişkin tabiri caizse devalüasyona ilişkin beklentiler bana çok anlamlı gelmiyor" dedi.

Şimşek, 'Biz piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Oturup vergide adalet üzerine çalışacağız' derken, ne borsa ne de başka bir alanda piyasayı bozacak vergi düzenlemesinin gündemlerinde olmadığını da ekledi.

Sosyal medyada Mehmet Şimşek'in ifadelerine yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada Mehmet Şimşek'in ifadelerine yorumlar gecikmedi.
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Kamuda tasarrufa yönelik Şimşek'in açıklamaları da dikkat çekerken,

Kamuda tasarrufa yönelik Şimşek'in açıklamaları da dikkat çekerken,
twitter.com

Maliye politikalarının enflasyona etkisi önemli bir madde olarak yerini koruyor.

"Öngörülebilirlik" açıklaması da yorumlanırken,

"Öngörülebilirlik" açıklaması da yorumlanırken,
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Herkes açıklamaları aynı seviyede inandırıcı bulmadı.

Herkes açıklamaları aynı seviyede inandırıcı bulmadı.
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İşte Şimşek'in açıklamalarına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Şimşek'in açıklamalarına yapılan yorumlardan bazıları.
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