TÜİK'ten Enflasyon Sürprizi: En Yüksek Veriyi Açıkladı
TÜİK'ten Enflasyon Sürprizi: En Yüksek Veriyi Açıkladı
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Çarşı pazar yanmaya devam ediyor. Enflasyonda yükseliş 2024 yılı itibarıyla yeniden hızlanırken, bu hızın yakın zamanda düşmeyeceğini ekonomi yönetimi söylüyor.
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı. Ancak bir sürprizle karşılaşıldı.
Aylık bazda en yüksek veriyi şubat ayında TÜİK açıkladı.
Uzmanlar yorumlarında TÜİK'in yükselişine dikkat çekerken,
Sorgulamalar dikkat çekti!
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Gerek gelir dağılımındaki bozulma,
Gerek gıda fiyatlarındaki artış
Yükselişin sürecek olması da diğer dikkat çeken önemli unsurlar oldu.
İşte enflasyon yorumlarından bazıları.
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