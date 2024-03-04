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TÜİK'ten Enflasyon Sürprizi: En Yüksek Veriyi Açıkladı

TÜİK'ten Enflasyon Sürprizi: En Yüksek Veriyi Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 10:28 Son Güncelleme: 04.03.2024 - 10:34

TÜİK, şubat ayı enflasyon verisinde uzun zaman sonra karşılaştırıldığı İTO ve ENAG verilerini aylık bazda geçti. Ekonomistler ve uzmanlar ne yorum yaptı?

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Çarşı pazar yanmaya devam ediyor. Enflasyonda yükseliş 2024 yılı itibarıyla yeniden hızlanırken, bu hızın yakın zamanda düşmeyeceğini ekonomi yönetimi söylüyor.

Çarşı pazar yanmaya devam ediyor. Enflasyonda yükseliş 2024 yılı itibarıyla yeniden hızlanırken, bu hızın yakın zamanda düşmeyeceğini ekonomi yönetimi söylüyor.

TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı. Ancak bir sürprizle karşılaşıldı.

TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı. Ancak bir sürprizle karşılaşıldı.

Yıllık bazda ENAG, TÜİK ve İTO verilerindeki son yıllardaki seyir burada görülüyor.

Enflasyon verisi detayları burada.

Aylık bazda en yüksek veriyi şubat ayında TÜİK açıkladı.

Aylık bazda en yüksek veriyi şubat ayında TÜİK açıkladı.
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Uzmanlar yorumlarında TÜİK'in yükselişine dikkat çekerken,

Uzmanlar yorumlarında TÜİK'in yükselişine dikkat çekerken,
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Sorgulamalar dikkat çekti!

Sorgulamalar dikkat çekti!
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Gerek gelir dağılımındaki bozulma,

Gerek gelir dağılımındaki bozulma,
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Gerek gıda fiyatlarındaki artış

Gerek gıda fiyatlarındaki artış
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Yükselişin sürecek olması da diğer dikkat çeken önemli unsurlar oldu.

Yükselişin sürecek olması da diğer dikkat çeken önemli unsurlar oldu.
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İşte enflasyon yorumlarından bazıları.

İşte enflasyon yorumlarından bazıları.
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