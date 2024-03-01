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Büyüme Verilerini Gören Fatih Altaylı Sordu: "2011-2012 Yıllarından Daha mı Zenginiz?"

Büyüme Verilerini Gören Fatih Altaylı Sordu: "2011-2012 Yıllarından Daha mı Zenginiz?"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.03.2024 - 14:44

Gazeteci Fatih Altaylı, TÜİK'in açıkladığı Türkiye'nin büyüme verilerini değerlendirdi.

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TÜİK'in 2023 yılında Türkiye'nin GSYH (büyüme) verilerine göre yüzde 4,5 oranında ekonomide büyüme gerçekleşmişti.

TÜİK'in 2023 yılında Türkiye'nin GSYH (büyüme) verilerine göre yüzde 4,5 oranında ekonomide büyüme gerçekleşmişti.

Kişi başı milli gelir 13 bin doların üzerinden olurken, Türkiye ekonomisi büyüklüğü de 1 trilyon doların üzerine çıktı. 

Gazeteci Fatih Altaylı günlük YouTube yayınlarında ekonomik verilere de mutlaka değiniyor.

"Hani ekonomi iyiydi?" diyerek başladığı büyüm verileri değerlendirmesinde, deneyimli gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüme verilerini değerlendirirken kullandığı, "Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüye gidiyordu" sözlerini de değerlendirdi.

"Hani ekonomi iyiydi?" diyerek başladığı büyüm verileri değerlendirmesinde, deneyimli gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüme verilerini değerlendirirken kullandığı, "Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüye gidiyordu" sözlerini de değerlendirdi.

Altaylı, 'Madem ekonomi kötü değildi neden faiz artırdınız?, madem ekonomi iyiydi neden dünyanın dört yanını gezip yatırımcı arıyorsunuz? Yatırımlar gelmek bilmiyor. Madem son derece iyi ve her şey yerli yerinde 40 günden merkez bankası 10 milyar dolarlık rezervini sattınız' dedi. 

TÜFE ve ÜFE arasındaki makasa değinen Altaylı, bu farkın olmayan bir büyüme rakamı oluşturduğunu da iddia ederken, dövizin baskılanmasıyla gerçek seviyesinde olmadığı için GSYH'nin 'yanlış kur üzerinden hesaplandığını' ve 'daha zengin gözüktürdüğünü' belirtti.

"2011-2012 yıllarından daha mı zenginiz?" diye soran Altaylı, kişi başı milli gelirde 13 bin dolar seviyesinde olmanın dolar enflasyonu harici nasıl olduğunu da sorguladı.

"2011-2012 yıllarından daha mı zenginiz?" diye soran Altaylı, kişi başı milli gelirde 13 bin dolar seviyesinde olmanın dolar enflasyonu harici nasıl olduğunu da sorguladı.

'Büyüme var' diyen gazeteci Fatih Altaylı, gelir adaletinde ise tarihte, sınıflar arasında hiç bu kadar uçurum olmadığını, zengin ve fakir arasındaki fark hiç bu kadar büyük fark olmadığını belirtti.

"Büyüme çok bir şey ifade etmiyor" derken, deneyimli gazeteci bazı sorular yöneltti:

"Büyüme çok bir şey ifade etmiyor" derken, deneyimli gazeteci bazı sorular yöneltti:

  • Niye zenginleşildiğini göremiyoruz? 

  • Niye insanlar sıkıntıda?

  • Niye otomobil satışları bıçak gibi kesildi?

  • Niçin kredi kartı borçlarında muazzam bir artış var?

  • Niye kredi kartı kullanımı ve taksitlendirmede müthiş bir artış var?

  • Niye ekonomiyi o zaman soğutma ihtiyacı hissediyorsunuz?

'Büyüme bir propaganda malzemesi olursa ters teper' diyen Altaylı, 'İnsanlar sıkıntıda olduğunun farkında' dedi.

Büyümede ayrıca mültecilerin üretim gücüne de değinen Altaylı, üretimde yer alan mültecilerin, tüketim tarafında yani büyümede nüfus hesabına katılmadığını da söyledi.

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