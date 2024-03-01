Büyüme Verilerini Gören Fatih Altaylı Sordu: "2011-2012 Yıllarından Daha mı Zenginiz?"

Altaylı, 'Madem ekonomi kötü değildi neden faiz artırdınız?, madem ekonomi iyiydi neden dünyanın dört yanını gezip yatırımcı arıyorsunuz? Yatırımlar gelmek bilmiyor. Madem son derece iyi ve her şey yerli yerinde 40 günden merkez bankası 10 milyar dolarlık rezervini sattınız' dedi.

TÜFE ve ÜFE arasındaki makasa değinen Altaylı, bu farkın olmayan bir büyüme rakamı oluşturduğunu da iddia ederken, dövizin baskılanmasıyla gerçek seviyesinde olmadığı için GSYH'nin 'yanlış kur üzerinden hesaplandığını' ve 'daha zengin gözüktürdüğünü' belirtti.