Büyüme Verilerini Gören Fatih Altaylı Sordu: "2011-2012 Yıllarından Daha mı Zenginiz?"
Büyüme Verilerini Gören Fatih Altaylı Sordu: "2011-2012 Yıllarından Daha mı Zenginiz?"
Gazeteci Fatih Altaylı, TÜİK'in açıkladığı Türkiye'nin büyüme verilerini değerlendirdi.
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TÜİK'in 2023 yılında Türkiye'nin GSYH (büyüme) verilerine göre yüzde 4,5 oranında ekonomide büyüme gerçekleşmişti.
"Hani ekonomi iyiydi?" diyerek başladığı büyüm verileri değerlendirmesinde, deneyimli gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüme verilerini değerlendirirken kullandığı, "Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüye gidiyordu" sözlerini de değerlendirdi.
"2011-2012 yıllarından daha mı zenginiz?" diye soran Altaylı, kişi başı milli gelirde 13 bin dolar seviyesinde olmanın dolar enflasyonu harici nasıl olduğunu da sorguladı.
"Büyüme çok bir şey ifade etmiyor" derken, deneyimli gazeteci bazı sorular yöneltti:
Büyümede ayrıca mültecilerin üretim gücüne de değinen Altaylı, üretimde yer alan mültecilerin, tüketim tarafında yani büyümede nüfus hesabına katılmadığını da söyledi.
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