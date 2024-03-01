Türkiye Ekonomisinde Hissedilmeyen Büyümeyi Ekonomistler Nasıl Açıkladı?

Aktaş, 'Büyümede tarımın hal-i pürmelali' başlıklı yazısında, 'Tarım sektörü 20 yıl önce sektörler toplamı itibarıyla GSYH içinde yüzde 9,5 paya sahipken, bu oran geçen yıl ilk kez yüzde 6’nın altına indi. Tarım sektörü geçen yıl büyüme şöyle dursun yüzde 0.2 oranında küçüldü' derken, gıda enflasyonuna da dikkat çekti:

Tarımı böylesine ihmal edelim; sonra da gıda maddelerinin fiyatı niye bu kadar artıyor, niye yıllar yılı kendimiz üretiyorken bazı ürünleri ithal eder duruma geldik diye sorup duralım.

Zaten ilkokul yıllarında öğrendiğimiz 'Dünyada tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olma' özelliğimizi çoktan yitirdiğimizi biliyoruz da bu gerçeğin böylesine somut verilerle ortaya konulması daha bir çarpıcı oluyor.