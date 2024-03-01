Türkiye Ekonomisinde Hissedilmeyen Büyümeyi Ekonomistler Nasıl Açıkladı?
Türkiye Ekonomisinde Hissedilmeyen Büyümeyi Ekonomistler Nasıl Açıkladı?
Türkiye'nin büyüme verileri açıklandı. Ekonomistler verileri incelerken detaylara dikkat çekti.
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Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. Büyüme verilerinde detaylar öne çıktı.
Büyümeye dair en vurucu tespit Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan geldi.
Kişi başı milli gelirde 10 yıl öncesini yakaladığımızı belirten Kara'nın yorumu da "10 yılı kaybettik" oldu.
Emre Akçakmak da Kara'nın grafiğine dolar enflasyonuyla yaklaşıyor.
Prof. Dr. Burak Arzova, büyüme için "Sıkılaşmaya rağmen yüksek büyüme yeterli sıkılaşmadığımızın da bir göstergesi olabilir mi?" sorusunu sorarken,
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Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, tarım büyümesine gıda enflasyonu üzerinden yaklaşıyor: "Gıda’da arz sorunu ve fiyat artış baskısı devam ediyor."
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş da tarım büyümesine dikkat çekenlerden oluyor.
İktisatçı Mahfi Eğilmez de büyüme verilerine enflasyon sepetinden yaklaşırken, "emekçilerin emeğinin karşılığının doğru verilmesi" ve "bütün toplum kesimlerinin enflasyon karşısındaki mağduriyetinin giderilmesi" şeklinde bir analiz yapıyor.
"Haliyle deflatör, TÜFE’ye göre çok daha kapsamlı bir gösterge" olurken, "enflasyonu ölçmek için çok daha doğru bir ölçü" olduğunu da belirtiyor. Ancak TÜFE her ay ölçülebilirken, deflatör 3 ayda bir ölçülebiliyor.
Tabloda 2021 yılına kadar TÜFE ve deflatör arasında farkın yüksek olmadığı görülürken, sonrasında fark açılıyor.
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Özetle Mahfi Eğilmez, bu bilgiler ışığında "TÜFE sepetinin, fiyat derlemelerinin ve hesaplamalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü" açıklıyor ve ekliyor:
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