'Genişletilmiş Sefalet Endeksi' Arttı: Sadece İşsizler Değil İş Bulmaktan Ümidini Kesenler de Hesaplanıyor

Mayıs 2022 dönemine kadar, düşmüş haliyle bile pandeminin işsizlik ve işgücünden ayrılma etkilerinin yoğun olduğu dönemlerde gözlediğimiz istisnai yükseklikteki değerler seviyesinde seyreden GSE’nin son değerini bir önceki döneme göre 2,5 puanlık artışla 98,4 olarak hesaplandı.

GSE’de meydana gelen artışa rağmen sefalet endeksi son değerini bir önceki döneme göre 1,6 puanlık azalışla 73,2 olarak alıyor.