'Genişletilmiş Sefalet Endeksi' Arttı: Sadece İşsizler Değil İş Bulmaktan Ümidini Kesenler de Hesaplanıyor
'Genişletilmiş Sefalet Endeksi' Arttı: Sadece İşsizler Değil İş Bulmaktan Ümidini Kesenler de Hesaplanıyor
Genişletilmiş Sefalet Endeksi (GSE) göstergesi, aralık ayı itibarıyla bir önceki aya göre 2,5 puan artışla 98,4 olarak gerçekleşti.
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TOBB Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) tarafından hazırlanan rapora göre, artışın büyük kısmı işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranından kaynaklı oldu.
GSE, enflasyonda patlama yaşanan 2021 Aralık ayında aynı yılın başına kıyasla 33,9 puanlık bir sıçrama gösterdikten sonra, Ocak 2022’de yüz kırklı seviyelerde seyrediyor ve akabinde baz etkisinin de yardımıyla bir miktar daha düşüyor.
Son bir yılda sefalet endeksi, genişletilmiş sefalet endeksinin artışına kıyasla oldukça düşük bir seviyede artış gösteriyor.
Türkiye’de, çalışan kesimleri de ciddi biçimde etkilemeye başlayan yüksek enflasyonun yegâne mağdurları aktif olarak iş aradığı halde iş bulamayan işsizler değil.
"Genişletilmiş Sefalet Endeksi" nasıl hesaplanıyor?
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