Türk-İş'in Yoksulluk Sınırı 50 Bin Liranın Üzerine Çıktı: 1 Ayda Yaklaşık 4 Bin Lira Arttı
Türk-İş'in Yoksulluk Sınırı 50 Bin Liranın Üzerine Çıktı: 1 Ayda Yaklaşık 4 Bin Lira Arttı
Türk-İş Konfederasyonunun 37 yıldan bu yana her ay düzenli olarak hesaplayıp açıkladığı, alanında ilk ve öncü olan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının 2024 Şubat ayı sonucuna göre, yoksulluk sınırı 52.955 lira oldu. Önceki ay bu rakam 49 bin 19 TL'ydi.
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Türk-İş çalışmasına göre, şubat ayında gıda fiyatları aylık yüzde 8,03, yıllık yüzde 72,49 artarken, açlık sınırı 16 bin 257 TL'ye yükseldi.
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21.189,34 TL’ye yükseldi.
Türk-İş verilerine göre "mutfak enflasyonu", Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 8,03 oranında oldu.
Türk-İş hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan çarşı-pazar-market dolaşılarak derlenen gıda ürünleri fiyatlardaki değişim, harcama gruplarına göre Şubat 2024 itibariyle şu şekilde oldu:
Et fiyatlarında bu ay en yüksek artış %31 oranında kuzu kuşbaşı fiyatında tespit edildi.
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Yumurta fiyatı bu ay sabit kaldı. Tavuk kilogram fiyatı ortalama olarak 83 TL’den marketlerde yerini aldı.
Mutfak harcamalarını bu ay -az da olsa- rahatlatan taze meyve ve sebze harcama grubu oldu.
Meyve fiyatlarında muz dışında diğer ürünlerin fiyatı sabit kaldı. Kış aylarında en çok tercih edilen ve pazar tezgâhlarında yaygın olarak görülen portakal ve mandalina fiyatlarında kısmi bir düşüş olduğu tespit edildi.
Bu ay ekmek fiyatı değişmedi.
Yaklaşan ramazan ayı dikkate alınarak pide fiyatı da 250 gramı 15 TL olarak tespit edildi. Böylece kilogram olarak pidenin fiyatındaki artış bir önceki ramazan ayına göre %80 oranında oldu.
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Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta tüm ürünlerin fiyatında artış tespit edildi.
Geçen ay ortalama 339 TL olan yağlı tohumlar ise (ceviz, fındık, yer fıstığı ve ay çekirdeği) kilogram fiyatı 53 TL’lik artışla ortalama 392 TL’den satılmaktadır.
Baharatlar ortalama 573 TL’den (kimyon, nane, karabiber vb.) ve çay ise ortalama 140 TL fiyatıyla raflarda yer aldı. Şeker, tuz ıhlamur fiyatı bu ay değişmedi. Salça fiyatında ise 60 kuruşluk bir azalma tespit edildi.
Balın kilogram fiyatı 295 TL’den 322 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde pekmez ve reçelin kilogram fiyatlarında ortalama olarak 15 TL’lik artış tespit edildi.
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