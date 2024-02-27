Uzmanların Açıklamaları Birbirini İzledi: Seçim Sonrası Zamlar ve Dolar Ne Olacak?

Ekonomim'de Şenay Zeren'le yaptığı yayında Gümülcineli, 'Dolarda, yılın başından bu yana yüzde 5'lik bir yükseliş var. Seçim sonrası dolarda sert bir hareket olması için, alıcı ve satıcı tarafında 'Türkiye'nin daha yüksek bir cari açık vermesi gibi' durumu değiştiren gelişme olması lazım. Alıcı-satıcı tarafında seçimden sonra değişecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Ancak bu nasıl olur; para politikasındaki duruşta, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde bir değişiklik yaşanması halinde dolar/TL'de ciddi bir yükseliş yaratır.' ifadelerini kullandı.