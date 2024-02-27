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Uzmanların Açıklamaları Birbirini İzledi: Seçim Sonrası Zamlar ve Dolar Ne Olacak?

Uzmanların Açıklamaları Birbirini İzledi: Seçim Sonrası Zamlar ve Dolar Ne Olacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.02.2024 - 16:30

Seçim sonrasında ekonomi yönetiminde ve politikalarında değişim beklenmese de seçim öncesi daha 'light' bir program izlendiği de aşikar. Seçimden sonraki döneme denk gelen, enflasyonda da zirve beklentilerinin yanında, uzmanlar dolar ve zamlar konusunda bakalım neler söylemiş?

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Mehmet Şimşek Orta Vadeli Program'dan vazgeçmese de 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dek bir seçim ekonomisi uygulandığı gerçeği değişmiyor.

Mehmet Şimşek Orta Vadeli Program'dan vazgeçmese de 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dek bir seçim ekonomisi uygulandığı gerçeği değişmiyor.

Seçimlerin ardından ise ekonomi yönetimi açıklamalarında sinyalleri verilen ve hesaplamalarda da karşımıza çıkan enflasyonda yükseliş görüleceği kesin olurken, zamlar ve yeni vergiler de bekleniyor. Dolarda bir yükseliş beklentisi piyasalara hakim olmuş durumda olurken, bakalım uzmanlar ne diyor?

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim sonrasına zamlar erteleniyor mu, zam yağmuru gelecek mi diye merak edenler için teoriden uygulamaya kısa bir özet" sunuyor.

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim sonrasına zamlar erteleniyor mu, zam yağmuru gelecek mi diye merak edenler için teoriden uygulamaya kısa bir özet" sunuyor.

Ekonomi literatüründe 'politik miyopluk' olarak geçen kavrama değinen Yılmaz, politikacıların 'oylarını maksimize etmek ve seçimleri kazanmak için uzun dönemde ekonomiye yararlı olabilecek politikalar yürürlüğe koymak yerine, kısa sürede sonuç alabileceklerini tercih edeceğini' belirterek, 'Seçim sonrasına ertelenen zamları ne derece görebiliyorsak, miyopi derecemiz o kadar düşük demektir. Ancak mevcut yönetim bu miyopi derecesinin daha yüksek olmasını sağlayacak yolları denemeye devam eder' diyor.

"Seçim ekonomisi mantığı içinde politikacılar başarılı bir performans göstererek seçimlere girmek ve seçimleri kazanmak istediklerinden seçmenlerin arzularını yerine getirme çabası içine girer."

"Seçim ekonomisi mantığı içinde politikacılar başarılı bir performans göstererek seçimlere girmek ve seçimleri kazanmak istediklerinden seçmenlerin arzularını yerine getirme çabası içine girer."
twitter.com

O nedenle çoğunlukla zamların ertelendiğini görmek şaşırtıcı değildir. Ancak enflasyon yüksek seyrederken, onu izleyen ücret artışları devam ederken, enerji vb. maliyet baskıları artarken üreticiler de artan maliyetleri fiyatlara yansıtır. __Yerel seçim sonrası ufukta kısa vadede başka bir seçim görünmediğine göre, bugünkü zamların yerel seçim sonrasına ertelendiğini öngörmek yanıltıcı olmaz.

Prof. Dr. Burak Arzova ve ekonomist Murat Sağman da FX Tv'de yaptıkları yayında seçim sonrasında dolar beklentilerine değiniyorlar.

Prof. Dr. Burak Arzova ve ekonomist Murat Sağman da FX Tv'de yaptıkları yayında seçim sonrasında dolar beklentilerine değiniyorlar.

Seçim sonrası 'devalüasyon' niteliğinde bir dolar/TL yükselişi beklenmezken, TCMB'nin faiz kararı metninde belirtilen TL'nin reel değerinde yükseliş açıklamasına değinerek, bunun çok gerçekçi olmadığı da öngörülüyor. Dolardaki yükselişin seçim sonrası yükselmesi beklenen enflasyonu daha da hızlandıracağı ve bunun da faiz artışı gerektireceği de vurgulanırken, seçimden sonra sınırlı faiz artışlarının da görülebileceğini belirtiyorlar. Yayının tamamını izlemek isteyenler buraya.

Finansal Analist Tunç Şatıroğlu da seçim sonrasında Mehmet Şimşek'in olmayacak dediği vergi artışlarının hatta yeni vergilerin geleceğini öngörüyor. Bu artışların da zam ve enflasyon anlamına geleceğini belirtiyor.

Finansal Analist Tunç Şatıroğlu da seçim sonrasında Mehmet Şimşek'in olmayacak dediği vergi artışlarının hatta yeni vergilerin geleceğini öngörüyor. Bu artışların da zam ve enflasyon anlamına geleceğini belirtiyor.

Şatıroğlu'nun Youtube'da 'Seçimden Sonra Ekonomide Bizi Neler Bekliyor?' başlıklı yayınını buradan izleyebilirsiniz.

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"Dolar ve borsa seçimden sonra yükselir mi?" sorusuna Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli, sert bir yükseliş beklemediği yanıtını verdi.

"Dolar ve borsa seçimden sonra yükselir mi?" sorusuna Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli, sert bir yükseliş beklemediği yanıtını verdi.

Ekonomim'de Şenay Zeren'le yaptığı yayında Gümülcineli, 'Dolarda, yılın başından bu yana yüzde 5'lik bir yükseliş var. Seçim sonrası dolarda sert bir hareket olması için, alıcı ve satıcı tarafında 'Türkiye'nin daha yüksek bir cari açık vermesi gibi' durumu değiştiren gelişme olması lazım. Alıcı-satıcı tarafında seçimden sonra değişecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Ancak bu nasıl olur; para politikasındaki duruşta, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde bir değişiklik yaşanması halinde dolar/TL'de ciddi bir yükseliş yaratır.' ifadelerini kullandı.

Ekonomi gazetecisi Barış Soydan da YouTube yayınınd, dolar/TL'de Kapalıçarşı'da açılan farkın kapanmasına karşın, seçim sonrası reel sektörde teknoloji ve tekstil sektörlerinde ihracat odaklı iş dünyasının yükseliş beklediğini aktardı.

Ekonomi gazetecisi Barış Soydan da YouTube yayınınd, dolar/TL'de Kapalıçarşı'da açılan farkın kapanmasına karşın, seçim sonrası reel sektörde teknoloji ve tekstil sektörlerinde ihracat odaklı iş dünyasının yükseliş beklediğini aktardı.

Barış Soydan'ın yayınının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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