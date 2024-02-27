Uzmanların Açıklamaları Birbirini İzledi: Seçim Sonrası Zamlar ve Dolar Ne Olacak?
Uzmanların Açıklamaları Birbirini İzledi: Seçim Sonrası Zamlar ve Dolar Ne Olacak?
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Mehmet Şimşek Orta Vadeli Program'dan vazgeçmese de 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dek bir seçim ekonomisi uygulandığı gerçeği değişmiyor.
Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim sonrasına zamlar erteleniyor mu, zam yağmuru gelecek mi diye merak edenler için teoriden uygulamaya kısa bir özet" sunuyor.
"Seçim ekonomisi mantığı içinde politikacılar başarılı bir performans göstererek seçimlere girmek ve seçimleri kazanmak istediklerinden seçmenlerin arzularını yerine getirme çabası içine girer."
Prof. Dr. Burak Arzova ve ekonomist Murat Sağman da FX Tv'de yaptıkları yayında seçim sonrasında dolar beklentilerine değiniyorlar.
Finansal Analist Tunç Şatıroğlu da seçim sonrasında Mehmet Şimşek'in olmayacak dediği vergi artışlarının hatta yeni vergilerin geleceğini öngörüyor. Bu artışların da zam ve enflasyon anlamına geleceğini belirtiyor.
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"Dolar ve borsa seçimden sonra yükselir mi?" sorusuna Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli, sert bir yükseliş beklemediği yanıtını verdi.
Ekonomi gazetecisi Barış Soydan da YouTube yayınınd, dolar/TL'de Kapalıçarşı'da açılan farkın kapanmasına karşın, seçim sonrası reel sektörde teknoloji ve tekstil sektörlerinde ihracat odaklı iş dünyasının yükseliş beklediğini aktardı.
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