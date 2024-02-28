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Son 5 Yılda Ortalama 10 Kat Artmış: Ramazan Kolileri Eksilirken Fiyatları da Uçmuş

Son 5 Yılda Ortalama 10 Kat Artmış: Ramazan Kolileri Eksilirken Fiyatları da Uçmuş

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 18:33

2024 yılı (Hicri 1445) Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart günü tutulacak. İlk iftar ve bir aylık Ramazan heyecanı İslam alemini sararken, yardımlaşma ve paylaşma demek olan ayda, yardımlarını gıda kolisi olarak vermek isteyen şirketler ya da kişiler için fiyatlar nasıl değişmiş gelin birlikte bakalım.

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Ramazan, sabrın, yardımlaşmanın ve kalabalık sofraların zamanıdır. 10 Mart itibarıyla İslam aleminde ilk teravih namazıyla birlikte başlayacak Ramazan ayı, 10 Nisan'da bayramın 1. günü olarak kutlanacak ve 12 Nisan'da sona erecek.

Ramazan, sabrın, yardımlaşmanın ve kalabalık sofraların zamanıdır. 10 Mart itibarıyla İslam aleminde ilk teravih namazıyla birlikte başlayacak Ramazan ayı, 10 Nisan'da bayramın 1. günü olarak kutlanacak ve 12 Nisan'da sona erecek.

Ramazan ayında yardımlaşmanın ve paylaşmanın esas olmasıyla varlıklı olanlar paylaşacak. Gerek maddi gerek (aynî) yardım şeklinde yapılacak paylaşımlarda ramazan kolileri de önemli bir yer tutuyor.

Ramazan ayında yardımlaşmanın ve paylaşmanın esas olmasıyla varlıklı olanlar paylaşacak. Gerek maddi gerek (aynî) yardım şeklinde yapılacak paylaşımlarda ramazan kolileri de önemli bir yer tutuyor.

2019 yılından bu yana (aynı markaya ait) ramazan kolilerinde fiyat değişimleri nasıl olmuş biz de buna baktık.

Her yıl 4 çeşit ramazan kolisi sunan bir zincir marketin önce kolilerinin içeriğine bakalım.

Her yıl 4 çeşit ramazan kolisi sunan bir zincir marketin önce kolilerinin içeriğine bakalım.

En alt grupta yer alan pakette 2019 yılında 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg pirinç, 1 kg mercimek, 1 kg bulgur, 750 gr şeker, 500 gr çay, 1 kg un, 500 gr makarna, konserve salça, 750 gr tuz, hazır çorba, bulyon tablet, hazır puding, 2 adet de 1 litre içecek bulunuyormuş. 

2022 yılına gelindiğinde mercimek paketten eksiliyor ve bir daha da geri gelmiyor. 2023 yılında da 2 adet olan 1 litrelik içeceklerden biri yok oluyor, tabi o da geri gelmiyor.

2019 yılında en temel "klasik" koli 37,90 TL olurken, "süper" koli 64,90 TL, "mega" koli 82,90 TL ve "lüks" koli de 119,90 TL oluyor.

2019 yılında en temel "klasik" koli 37,90 TL olurken, "süper" koli 64,90 TL, "mega" koli 82,90 TL ve "lüks" koli de 119,90 TL oluyor.

2024 yılına geldiğimizde koliler sırasıyla 464,8 TL, 676,30 TL, 867,05 TL ve 1.256,55 TL'ye çıkıyor.

Kolilerde 5 yıllık artış oranları, 1. kademede yüzde 1.126 olurken, 2. kademede yüzde 942, 3. kademede yüzde 946, en lüks kademede de yüzde 948 oranında oluyor.

Kolilerde 5 yıllık artış oranları, 1. kademede yüzde 1.126 olurken, 2. kademede yüzde 942, 3. kademede yüzde 946, en lüks kademede de yüzde 948 oranında oluyor.

Yıllık artış oranları ise 2023 ve 2024'te yüksek oluyor. 

En temel paket olan klasik kolideki en yüksek artış 2023 yılında yüzde 109,19 oranında olurken, süper kolide de artış yüzde 94,50 ile 2023 yılında en yüksek oluyor. 

Ancak mega ve lüks kolilerde en yüksek artışlar 3 haneye çıkarak 2024 yılında gerçekleşiyor.

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İşte Ramazan kolilerinin 2019 yılında 2024 yılına fiyat değişimi.

İşte Ramazan kolilerinin 2019 yılında 2024 yılına fiyat değişimi.

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