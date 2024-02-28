Son 5 Yılda Ortalama 10 Kat Artmış: Ramazan Kolileri Eksilirken Fiyatları da Uçmuş
Son 5 Yılda Ortalama 10 Kat Artmış: Ramazan Kolileri Eksilirken Fiyatları da Uçmuş
2024 yılı (Hicri 1445) Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart günü tutulacak. İlk iftar ve bir aylık Ramazan heyecanı İslam alemini sararken, yardımlaşma ve paylaşma demek olan ayda, yardımlarını gıda kolisi olarak vermek isteyen şirketler ya da kişiler için fiyatlar nasıl değişmiş gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ramazan, sabrın, yardımlaşmanın ve kalabalık sofraların zamanıdır. 10 Mart itibarıyla İslam aleminde ilk teravih namazıyla birlikte başlayacak Ramazan ayı, 10 Nisan'da bayramın 1. günü olarak kutlanacak ve 12 Nisan'da sona erecek.
Ramazan ayında yardımlaşmanın ve paylaşmanın esas olmasıyla varlıklı olanlar paylaşacak. Gerek maddi gerek (aynî) yardım şeklinde yapılacak paylaşımlarda ramazan kolileri de önemli bir yer tutuyor.
Her yıl 4 çeşit ramazan kolisi sunan bir zincir marketin önce kolilerinin içeriğine bakalım.
2019 yılında en temel "klasik" koli 37,90 TL olurken, "süper" koli 64,90 TL, "mega" koli 82,90 TL ve "lüks" koli de 119,90 TL oluyor.
Kolilerde 5 yıllık artış oranları, 1. kademede yüzde 1.126 olurken, 2. kademede yüzde 942, 3. kademede yüzde 946, en lüks kademede de yüzde 948 oranında oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Ramazan kolilerinin 2019 yılında 2024 yılına fiyat değişimi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda