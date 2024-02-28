Son 5 Yılda Ortalama 10 Kat Artmış: Ramazan Kolileri Eksilirken Fiyatları da Uçmuş

Yıllık artış oranları ise 2023 ve 2024'te yüksek oluyor.

En temel paket olan klasik kolideki en yüksek artış 2023 yılında yüzde 109,19 oranında olurken, süper kolide de artış yüzde 94,50 ile 2023 yılında en yüksek oluyor.

Ancak mega ve lüks kolilerde en yüksek artışlar 3 haneye çıkarak 2024 yılında gerçekleşiyor.