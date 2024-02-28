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TL'deki Derin Değişim: 2018 Yılında Sıfır Otomobil Alınan Paraya 2024 Yılında Hurda Alınıyor

TL'deki Derin Değişim: 2018 Yılında Sıfır Otomobil Alınan Paraya 2024 Yılında Hurda Alınıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 13:33

2018 yılında 66 bin liraya sıfır Volkswagen Polo alınabilirken, 2024 yılında yaklaşık aynı paraya alınabilen aracı ve halini görenler isyan etti.

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2018 yılında 66 bin 100 lira olduğu görülen sıfır bir Volkswagen Polo'nun 2024 fiyatına bakarak başlayalım.

2018 yılında 66 bin 100 lira olduğu görülen sıfır bir Volkswagen Polo'nun 2024 fiyatına bakarak başlayalım.

1.603,12 TL olan asgari ücretle 41 ayda bir asgari ücretli 2018 yılında bir sıfır araç alabiliyor.

Günümüzde 17.002 TL olan asgari ücretle 1 milyon 71 bin TL olan araç 2024 yılında yaklaşık 63 ayda alınabiliyor.

Günümüzde 17.002 TL olan asgari ücretle 1 milyon 71 bin TL olan araç 2024 yılında yaklaşık 63 ayda alınabiliyor.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı, 2024 yılında 67 bin 500 TL alınabilen araç ise ayrı üzücü oldu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı, 2024 yılında 67 bin 500 TL alınabilen araç ise ayrı üzücü oldu.

41 asgari ücret olan 697 bin 82 TL'ye alınabilen araç da bu şekilde görülüyor.

41 asgari ücret olan 697 bin 82 TL'ye alınabilen araç da bu şekilde görülüyor.

Sosyal medyada paylaşıma yapılan yorumlar da ilgi çekiyor.

Sosyal medyada paylaşıma yapılan yorumlar da ilgi çekiyor.
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Hasarlı araçların alımı da sorgulanırken,

Hasarlı araçların alımı da sorgulanırken,
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TÜİK mi, otomobil mi diye de sorgulanıyor.

TÜİK mi, otomobil mi diye de sorgulanıyor.
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Değer kazanan sizce hangisi?

Değer kazanan sizce hangisi?
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