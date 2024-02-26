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Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar 7 Aydır Aralıksız Düşmeye Devam Ediyor

Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar 7 Aydır Aralıksız Düşmeye Devam Ediyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.02.2024 - 17:33

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini, araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

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Rapora göre satılık otomobil reel fiyatı geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 8,5 bir önceki aya göre ise yüzde 6 düşerken, otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 arttı, aralık ayına kıyasla değişmedi.

Ocak ayında ortalama otomobil fiyatları ortalama 860 bin 443 TL olurken, talep endeksi Aralık ayına kıyasla yüzde 5,6 arttı. 

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 17,7 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde ilan sayısı azalırken satılan otomobil sayısının arttığı görülüyor. 

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor.

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının yedi aydır düştüğü görülüyor. Reel fiyat endeksi Aralık ayına kıyasla yüzde 6 azalarak 198 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düşerken, mayısta yüzde 47,9’a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak ocakta eksi yüzde 8,5’e geriledi.

Ortalama otomobil fiyatında yatay seyir.

Ortalama otomobil fiyatında yatay seyir.

Otomobil fiyatları ve fiyatlardaki yıllık artış oranı düşerken, ortalama otomobil fiyatı önceki üç aydaki düşüşün ardından ocakta neredeyse değişmedi. Aralıkta 860 bin 480 TL olan ortalama otomobil fiyatı ocakta 860 bin 443 TL’ye geriledi. Benzer şekilde otomobil fiyatlarındaki yıllık artış oranı da düştü. Aralıkta yüzde 65,9 olan yıllık artış oranı ocakta yüzde 50,9’a geriledi. 

Otomobil talep endeksi kasım ve aralıkta olduğu gibi ocakta da yükseldi. 2024 ocakta talep endeksi önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak 98,3 oldu. Ancak, talep endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 düşük olduğu ortaya çıkıyor.

Otomobil arzı azalırken satılan otomobil sayısı arttı.

Otomobil arzı azalırken satılan otomobil sayısı arttı.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüze 17,7 oldu. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1 azaldığı, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3,5 arttığı görüldü.

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı diğer göstergelerin ima ettiğinin aksine yedinci ayda da yükseldi. 2024 Ocak ayının verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 0,3 gün artarak 25,1 gün oldu.

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