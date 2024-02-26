Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar 7 Aydır Aralıksız Düşmeye Devam Ediyor

Otomobil fiyatları ve fiyatlardaki yıllık artış oranı düşerken, ortalama otomobil fiyatı önceki üç aydaki düşüşün ardından ocakta neredeyse değişmedi. Aralıkta 860 bin 480 TL olan ortalama otomobil fiyatı ocakta 860 bin 443 TL’ye geriledi. Benzer şekilde otomobil fiyatlarındaki yıllık artış oranı da düştü. Aralıkta yüzde 65,9 olan yıllık artış oranı ocakta yüzde 50,9’a geriledi.

Otomobil talep endeksi kasım ve aralıkta olduğu gibi ocakta da yükseldi. 2024 ocakta talep endeksi önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak 98,3 oldu. Ancak, talep endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 düşük olduğu ortaya çıkıyor.