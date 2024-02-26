Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar 7 Aydır Aralıksız Düşmeye Devam Ediyor
Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar 7 Aydır Aralıksız Düşmeye Devam Ediyor
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini, araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.
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Rapora göre satılık otomobil reel fiyatı geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 8,5 bir önceki aya göre ise yüzde 6 düşerken, otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 arttı, aralık ayına kıyasla değişmedi.
Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor.
Ortalama otomobil fiyatında yatay seyir.
Otomobil arzı azalırken satılan otomobil sayısı arttı.
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