Mahalle Sıcaklığıyla Gökdelen Terası Bir mi? Kiraları Aynı Olan İki Evin Manzara Farkı İç Çektirdi
Mahalle Sıcaklığıyla Gökdelen Terası Bir mi? Kiraları Aynı Olan İki Evin Manzara Farkı İç Çektirdi
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kirası 770 dolar iki evin manzarasını karşılaştırdı.
İstanbul'daki evin manzarası Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aynı olan bir mahalle arasıydı.
Tayland'da ise aidat dahil 770 dolarlık evin havuzundan gökdelenler izlenebiliyordu. Aslında abartmayalım o da bir nevi mahalle sayılır.
Haskoloğlu'nun izin alarak TTayland'daki evin görüntüsünü aldığı kişinin bu paylaşımın altındaki 500 dolarlık evin videosu da ilgi çekti.
İşte 500 dolarlık 35 metrekarelik diğer ev.
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500 dolara İstanbul'da da Güngören'de 30 yaş üstü binada ara kat,
1+1 eski 1 kotta eşyalı başka bir daire de mevcut. Seçim sizin.
Tabi yorumlar da cabası.
Ev derdi olmayan kim var ki?
"Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" sorusunun bir kısmını tamamlamış bulunuyoruz en azından.
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Siz hangi evi tercih ederdiniz?
Sonuçta mahalle sıcaklığı olmazsa olmazımız her daim.
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