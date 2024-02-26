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Mahalle Sıcaklığıyla Gökdelen Terası Bir mi? Kiraları Aynı Olan İki Evin Manzara Farkı İç Çektirdi

Mahalle Sıcaklığıyla Gökdelen Terası Bir mi? Kiraları Aynı Olan İki Evin Manzara Farkı İç Çektirdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.02.2024 - 07:16

Türkiye'de kiralardaki artış, manzara kavramını da baştan yaratıyor. İşte İstanbul'da bir ev ile kirası dolar bazında aynı olan Tayland'daki evlerin manzaralarının karşılaştırması.

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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kirası 770 dolar iki evin manzarasını karşılaştırdı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kirası 770 dolar iki evin manzarasını karşılaştırdı.
twitter.com

İstanbul'daki evin manzarası Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aynı olan bir mahalle arasıydı.

İstanbul'daki evin manzarası Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aynı olan bir mahalle arasıydı.

Tayland'da ise aidat dahil 770 dolarlık evin havuzundan gökdelenler izlenebiliyordu. Aslında abartmayalım o da bir nevi mahalle sayılır.

Haskoloğlu'nun izin alarak TTayland'daki evin görüntüsünü aldığı kişinin bu paylaşımın altındaki 500 dolarlık evin videosu da ilgi çekti.

Haskoloğlu'nun izin alarak TTayland'daki evin görüntüsünü aldığı kişinin bu paylaşımın altındaki 500 dolarlık evin videosu da ilgi çekti.
twitter.com

İşte 500 dolarlık 35 metrekarelik diğer ev.

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500 dolara İstanbul'da da Güngören'de 30 yaş üstü binada ara kat,

500 dolara İstanbul'da da Güngören'de 30 yaş üstü binada ara kat,

1+1 eski 1 kotta eşyalı başka bir daire de mevcut. Seçim sizin.

1+1 eski 1 kotta eşyalı başka bir daire de mevcut. Seçim sizin.

Tabi yorumlar da cabası.

Tabi yorumlar da cabası.
twitter.com

Ev derdi olmayan kim var ki?

Ev derdi olmayan kim var ki?
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"Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" sorusunun bir kısmını tamamlamış bulunuyoruz en azından.

"Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" sorusunun bir kısmını tamamlamış bulunuyoruz en azından.
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Siz hangi evi tercih ederdiniz?

Siz hangi evi tercih ederdiniz?
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Sonuçta mahalle sıcaklığı olmazsa olmazımız her daim.

Sonuçta mahalle sıcaklığı olmazsa olmazımız her daim.
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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