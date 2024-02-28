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Kredi Kartında Taksit Sınırlamasına Eski BDDK Başkanı'ndan Önemli Ayrım!

Kredi Kartında Taksit Sınırlamasına Eski BDDK Başkanı'ndan Önemli Ayrım!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 12:55

Bankacılık Düzenleme ve Demetleme Kurumu (BDDK) Eski Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, son günlerde çok konuşulan kredi kartları düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

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BDDK Başkanı olduğu dönemde de birçok kredi kartı düzenlemesi yapan Akben, TCMB'de Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle BDDK'nın başına geçen Şahap Kavcıoğlu'na görevini devrederek Vakıf Katılım Genel Müdürü olmuştu.

BDDK Başkanı olduğu dönemde de birçok kredi kartı düzenlemesi yapan Akben, TCMB'de Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle BDDK'nın başına geçen Şahap Kavcıoğlu'na görevini devrederek Vakıf Katılım Genel Müdürü olmuştu.

Akben, kredi kartlarının 'vadeli çek' benzeri ödeme aracına dönüştüğünü belirterek, düzenlemelerde 'dar gelirlilerinin düşünülmesi gerektiğini' söyledi.

Eski BBDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartları limitlerinde, kredi notuna benzer bir uygulama yapılması gerektiğini belirtirken, taksit sınırlaması olması halinde yerli ve ithal ayrımıyla uygulanması gerektiğini belirtti.

Eski BBDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartları limitlerinde, kredi notuna benzer bir uygulama yapılması gerektiğini belirtirken, taksit sınırlaması olması halinde yerli ve ithal ayrımıyla uygulanması gerektiğini belirtti.

Akben, BDDK başkanı olduğu dönemde ithal ürünlere taksit sınırlaması getirdiklerini hatırlattığı konuşmasında, günümüzde de hangi harcamalarda keskin artışların olduğuna bakılıp bir tedbir alınması gerektiğini savundu.

Akben, yerli ürünlere taksitlerin sürmesi gerektiğini söyleyerek, BDDK ve TCMB'nin artış içeriğine de bakması gerektiğini belirtti.

Akben, yerli ürünlere taksitlerin sürmesi gerektiğini söyleyerek, BDDK ve TCMB'nin artış içeriğine de bakması gerektiğini belirtti.

Kredi kartlarına tedbirin mutlaka geleceğini söyleyen Akben, vatandaşlara yönelik de "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız, gelire göre hareket etmemiz gerek" dedi. Kredi kartlarında "mutlaka" sınırlama olması gerektiğini söyleyen Akben, "Gelire göre borçlanma ve kısıt getirmek gerekiyor" diye de belirtti. .

Kredi kartlarına tedbirin mutlaka geleceğini söyleyen Akben, vatandaşlara yönelik de "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız, gelire göre hareket etmemiz gerek" dedi. Kredi kartlarında "mutlaka" sınırlama olması gerektiğini söyleyen Akben, "Gelire göre borçlanma ve kısıt getirmek gerekiyor" diye de belirtti. .

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