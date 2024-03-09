Ajax Formasıyla Döktüren Ahmetcan Kaplan Performansıyla Kaptanına "Hadi Vatan İçin" Dedirtti
Ajax Formasıyla Döktüren Ahmetcan Kaplan Performansıyla Kaptanına "Hadi Vatan İçin" Dedirtti
Trabzonspor altyapısından yetişen 2022 yılında 9.5 milyon Euro karşılığında Ajax'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan, uzun süren sakatlığının ardından formasını kapmayı başardı. Takıma girdiği andan itibaren kadronun en beğenilen oyuncularının başında gelen Ahmetcan Kaplan, Ajax kaptanı Steven Berghuis dahil olmak üzere herkese Türkçe'yi öğretti.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu maçında Aston Villa karşısında adeta şov yapan Ahmetcan Kaplan kısa sürede takım arkadaşlarının saygısını kazanmayı başardı.
21 yaşındaki genç futbolcu Hollanda'nın en köklü kulüplerinden olan Ajax'a sakatlığının ardından alışmaya başladı.
Çıktığı maçlarda göz kamaştıran Ahmetcan Kaplan'a takımda "Abi" derlerken, paylaşımlarının altı Türkçe mesajlarla doldu.
Ajax resmi Twitter hesabı Ahmetcan Kaplan'ı "Abi" ismiyle çağırıyor.
Ahmetcan Kaplan'ın performansından etkilenen Ajax Kaptanı Steven Berghuis, "Haydi vatan için" diyerek Instagram'da yorum yapıyor.
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Diğer takım arkadaşları da Kaplan'a "Abi" diye sesleniyor.
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Bravo Ahmetcan Kaplan, herkese abi dedirtmeye devam!
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