Ajax Formasıyla Döktüren Ahmetcan Kaplan Performansıyla Kaptanına "Hadi Vatan İçin" Dedirtti

Trabzonspor altyapısından yetişen 2022 yılında 9.5 milyon Euro karşılığında Ajax'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan, uzun süren sakatlığının ardından formasını kapmayı başardı. Takıma girdiği andan itibaren kadronun en beğenilen oyuncularının başında gelen Ahmetcan Kaplan, Ajax kaptanı Steven Berghuis dahil olmak üzere herkese Türkçe'yi öğretti.