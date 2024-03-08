Eda Erdem'in Anne ve Babasıyla Heykelinin Önünde Poz Verirken Gözlerindeki Mutluluk Kalbinizi Isıtacak
Eda Erdem'in Anne ve Babasıyla Heykelinin Önünde Poz Verirken Gözlerindeki Mutluluk Kalbinizi Isıtacak
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanı Eda Erdem'in Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni yapıldı. Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı sporculardan olan Eda Erdem, heykeli önünde anne ve babasıyla poz verdi.
Kaynak: Twitter/4141sport
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Bir rol model olan ve taşıdığı formanın hakkını sonuna kadar veren Eda Erdem hayatının en anlamlı günlerinden birinde, heykelinin açılış töreninde yer aldı.
Eda Erdem, anne ve babasıyla kameraların karşısına geçtiğinde ise ortaya harika görüntüler çıktı.
1,88 metre boyundaki Eda Erdem'in anne ve babasının boyları "Maşallah" dedirtti.
O anlar kameralara şöyle yansıdı👇
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