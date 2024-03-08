Eda Erdem'in Anne ve Babasıyla Heykelinin Önünde Poz Verirken Gözlerindeki Mutluluk Kalbinizi Isıtacak

Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanı Eda Erdem'in Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni yapıldı. Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı sporculardan olan Eda Erdem, heykeli önünde anne ve babasıyla poz verdi.

Kaynak: Twitter/4141sport