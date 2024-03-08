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Milli Gururumuz Eda Erdem'in Heykelinin Prostatlı Gibi Görünmesi Herkesin Diline Çok Fena Düştü

Milli Gururumuz Eda Erdem'in Heykelinin Prostatlı Gibi Görünmesi Herkesin Diline Çok Fena Düştü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.03.2024 - 13:30

Sporda bizi gururlandıran kadınlarımızdan Eda Erdem'in heykeli bugün açıldı. Ancak heykeldeki bir detay, sosyal medya kullanıcılarını çok fena güldürdü. Gelin birlikte bakalım...

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Filenin Sultanları, ülkemizin gururu kadın takımlarından. Voleybolcularımız bizi her maçta onurlandırmaya devam ediyor.

Filenin Sultanları, ülkemizin gururu kadın takımlarından. Voleybolcularımız bizi her maçta onurlandırmaya devam ediyor.

Takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın şu ikonik pozu ise yıllardır hafızalardan silinmedi. Eda Erdem'in bu fotoğrafını Mert Bülent Uçma, 2019 yılındaki Polonya maçında çekmişti.

Takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın şu ikonik pozu ise yıllardır hafızalardan silinmedi. Eda Erdem'in bu fotoğrafını Mert Bülent Uçma, 2019 yılındaki Polonya maçında çekmişti.

Ve bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Girişi önünde o ikonik pozun heykelinin açılışı yapıldı.

Ve bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Girişi önünde o ikonik pozun heykelinin açılışı yapıldı.

İşte açılıştaki o an... 👇

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Eda Erdem için "Adam gibi adam" benzetmesi ise Ali Koç'u böyle şaşırttı 👇

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Ancak sosyal medya kullanıcıları, heykelle ilgili bazı eleştirilerde bulundu 👇

Ancak sosyal medya kullanıcıları, heykelle ilgili bazı eleştirilerde bulundu 👇
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