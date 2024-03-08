Milli Gururumuz Eda Erdem'in Heykelinin Prostatlı Gibi Görünmesi Herkesin Diline Çok Fena Düştü
Milli Gururumuz Eda Erdem'in Heykelinin Prostatlı Gibi Görünmesi Herkesin Diline Çok Fena Düştü
Sporda bizi gururlandıran kadınlarımızdan Eda Erdem'in heykeli bugün açıldı. Ancak heykeldeki bir detay, sosyal medya kullanıcılarını çok fena güldürdü. Gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Filenin Sultanları, ülkemizin gururu kadın takımlarından. Voleybolcularımız bizi her maçta onurlandırmaya devam ediyor.
Takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın şu ikonik pozu ise yıllardır hafızalardan silinmedi. Eda Erdem'in bu fotoğrafını Mert Bülent Uçma, 2019 yılındaki Polonya maçında çekmişti.
Ve bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Girişi önünde o ikonik pozun heykelinin açılışı yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak sosyal medya kullanıcıları, heykelle ilgili bazı eleştirilerde bulundu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda