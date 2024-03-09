Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fark Attığı Maçlarda Bile Ciddiyetini Koruması Düşündürdü
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fark Attığı Maçlarda Bile Ciddiyetini Koruması Düşündürdü
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 6-2 mağlup etti. Bol gollü geçen karşılaşmada sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un düşünceli halleri sosyal medyada gündem oldu. Başarılı çalıştırıcının geçmiş maçlardaki görüntüleri de akıllara geldi.
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Ligde son 18 iç saha karşılaşmasını kazanan Buruk, Lucescu’nun Mayıs 2001 - Mayıs 2002 arası yakaladığı rekoru egale etti.
Müthiş bir performans yakalayan 50 yaşındaki teknik direktörün skor olarak rahat geçen veya üç puana yakın olduğu maçlarda bile gerginliği sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Buruk'un bazı maçlardaki görüntüleri ve kendisine gelen yorumlar 👇
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