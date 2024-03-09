Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fark Attığı Maçlarda Bile Ciddiyetini Koruması Düşündürdü

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 6-2 mağlup etti. Bol gollü geçen karşılaşmada sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un düşünceli halleri sosyal medyada gündem oldu. Başarılı çalıştırıcının geçmiş maçlardaki görüntüleri de akıllara geldi.