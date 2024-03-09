BJK Başkanı Hasat Arat Fena Trollendi: "Al-Mustari Oğluna Kartal Anlamına Gelen 'Yousif' İsmini Koydu"
BJK Başkanı Hasat Arat Fena Trollendi: "Al-Mustari Oğluna Kartal Anlamına Gelen 'Yousif' İsmini Koydu"
Beşiktaş Kulubü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısında Al-Musrati hakkında yaptığı açıklamalarla goygoycuların diline düştü. Geçtiğimiz günlerde baba olan Al-Musrati oğluna 'Yousif' ismini koymuştu. Hasan Arat ise kürsüde'Yousif' isminin 'Kartal' anlamına geldiğini söyledi. Fakat Hasan Arat fena halde trollenmişti...
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Beşiktaş'ın yıldızı Libyalı Al-Musrati geçtiğimiz günlerde baba olmuş ve bebeğine "Yousif" ismini koymuştu.
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısında konuşan Başkan Hasan Arat, "Al-Musrati'yi önemli kulüpler istemiş. Biz menajersiz anlaştık. Menajeri olmadan imzayı attı. Kısa bir süre önce evladı oldu. Ülkesinde 'Kartal' yerine geçen Yousif ismini oğluna verdi." dedi.
Kafaları karıştıran bu açıklamanın ise Gazeteci Ergin Aslan'ın trollemek için yazdığı bir tweet olduğu ortaya çıktı.
7 Mart'ta yapılan paylaşım tamamen uydurmacaydı. "Yousif" kartal anlamına gelmiyordu. İnanmayanlar Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1412. sayfasına bakabilir...
Fakat BJK Başkanı Hasan Arat tuzağa düşmüştü bir kere👇
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Ergin Aslan bunu defalarca yapmıştı. Örneğin Medel'in oğlu Danilo👇
Ya da Montero'nun oğlu Fabio👇
Ve hatta Aboubakar'ın oğlu Aksel...
Hasan Arat'ın talihsiz açıklaması goygoycuların diline düştü bir kere👇
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Hiçbirimiz güvende değiliz arkadaşlar, gördüklerimiz doğru olmayabilir👇
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