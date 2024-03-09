BJK Başkanı Hasat Arat Fena Trollendi: "Al-Mustari Oğluna Kartal Anlamına Gelen 'Yousif' İsmini Koydu"

Beşiktaş Kulubü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısında Al-Musrati hakkında yaptığı açıklamalarla goygoycuların diline düştü. Geçtiğimiz günlerde baba olan Al-Musrati oğluna 'Yousif' ismini koymuştu. Hasan Arat ise kürsüde'Yousif' isminin 'Kartal' anlamına geldiğini söyledi. Fakat Hasan Arat fena halde trollenmişti...