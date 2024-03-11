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Güzelliğiyle Büyüledi: Saç Rengini Değiştiren Zehra Güneş Herkesi Kendine Hayran Bıraktırdı

Güzelliğiyle Büyüledi: Saç Rengini Değiştiren Zehra Güneş Herkesi Kendine Hayran Bıraktırdı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
11.03.2024 - 22:45

Voleybol dünyasının önde gelen isimlerinden Zehra Güneş, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Güneş, saçlarında yaptığı radikal değişiklikle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Her zaman olduğu gibi doğal ve sade güzelliğiyle dikkat çeken milli voleybolcu, bu kez saç rengini değiştirerek büyük beğeni topladı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın gözde oyuncusu Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın gözde oyuncusu Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Güneş, dünya voleybolunun da en çok konuşulan sporcularından.

Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Güneş, dünya voleybolunun da en çok konuşulan sporcularından.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren milli yıldız, saç rengini değiştirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren milli yıldız, saç rengini değiştirdi.

24 yaşındaki voleybolcunun tercihi çok beğenildi.

24 yaşındaki voleybolcunun tercihi çok beğenildi.

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