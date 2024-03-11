Güzelliğiyle Büyüledi: Saç Rengini Değiştiren Zehra Güneş Herkesi Kendine Hayran Bıraktırdı

Voleybol dünyasının önde gelen isimlerinden Zehra Güneş, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Güneş, saçlarında yaptığı radikal değişiklikle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Her zaman olduğu gibi doğal ve sade güzelliğiyle dikkat çeken milli voleybolcu, bu kez saç rengini değiştirerek büyük beğeni topladı.