Rıdvan Dilmen’den Sürpriz Veda Kararı: “Yorumculuğu Bırakıyorum”
Rıdvan Dilmen’den Sürpriz Veda Kararı: “Yorumculuğu Bırakıyorum”
Türk futbolunun efsane isimlerinden olan, uzun bir süredir de televizyonda futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen’den sürpriz bir karar geldi. Dilmen, önümüzdeki sezonun sonunda yorumculuğu bırakacağını açıkladı.
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TV8,5'da yayınlanan %100 Futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen öncesinde sürpriz bir açıklama yaptı.
Acun Ilıcalı ile 1 senelik yeni bir sözleşme imzaladığını söyleyen Rıdvan Dilmen önümüzdeki sezonun sonunda yorumculuğu bırakacağını açıkladı.
Rıdvan Dilmen açıklamasında “Bir sene daha buradayım, Acun Medya ile anlaşmamızı yaptık gelecek sezondan sonra jübilemi yapmak istiyorum. Kendim böyle bir karar aldım" dedi.
Rıdvan Dilmen, ayrıca moderatör Murat Kosova'ya da "Senden ayrılmayacağım, yine gelecek sezon da seni rahatsız edeceğim. Bırakmıyorum seni seneye de" dedi.
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