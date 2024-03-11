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Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan TIR Otomobilin Üzerine Devrildi: 4 Ölü

Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan TIR Otomobilin Üzerine Devrildi: 4 Ölü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.03.2024 - 20:24

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.,

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı.

34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı.

TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.

TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.

Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.
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Erkin esenn

Araba resmen tost olmuş bundan sağ çıkılması mümkün mü?

Boncuk Mavisoy

Gerizekalı. Bu tırı yükleyen de mal sahibi de cinayet ile yargılanmalı.