Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan TIR Otomobilin Üzerine Devrildi: 4 Ölü
Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan TIR Otomobilin Üzerine Devrildi: 4 Ölü
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.,
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.
34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı.
TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.
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Araba resmen tost olmuş bundan sağ çıkılması mümkün mü?
Gerizekalı. Bu tırı yükleyen de mal sahibi de cinayet ile yargılanmalı.