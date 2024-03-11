28 Yıllık Hayatı Boyunca 26 Kaza Geçirdi: Eli Parçalandı, Yatağı Yandı, Kafası 3 Kez Yarıldı!

Kayserili su tesisatçısı Alparslan Erdoğan, 28 yıllık hayatında 26 kaza geçirdi. Henüz bir haftalıkken başlayan talihsizlikler silsilesi, beşiğinin yanmasıyla kendini gösterdi.

14 yaşına üzerine iskele düştü. Her yıl başına gelen ciddi kazalarla yaşamını sürdüren Erdoğan'ın çaktığı çivi nedeniyle eli parçalandı. Bu olaylar, Erdoğan'ın hayatındaki talihsizliklerin sadece birkaçı...