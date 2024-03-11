CHP'den Servis Edilen Para Sayma Görüntülerine Açıklama: '4,5 Yıl Öncesine Ait Olayı...'
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan 'İmamoğlu CHP kurultayı öncesi sahte delege satın aldı' iddiasını yalanladı. Söz konusu görüntülerin 4,5 yıl önce Sarıyer ilçe sınırları içerisindeki İstanbul il başkanlığının alımına ait olduğu belirtilirken, dezenformasyonlara karşı uyarıda bulunuldu.
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala iktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan para sayma görüntülerine ilişkin CHP'den açıklama geldi.
2019 yılına ait olduğu söylenen görüntülerin yayılmasının ‘Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olumsuz algı yaratma çabası’ olduğu ifade edilen açıklamada görüntülerin çekildiği yerin CHP İstanbul İl Binası değil mal sahibi Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisi olduğu kaydedildi.
4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı, 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır.
Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisidir. Bu görüntülerin söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir. Görüntüler kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına muhalefet edilmiştir. Bu vesile ile hem söz konusu avukat hem de bu görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kaldı ki görüntülerde mal sahibi kişi de görülmektedir. Avukat, daha önce de bu görüntüleri, bir suç unsuruymuş gibi bazı CHP İstanbul İl yöneticilerine göstererek şantaj yapmak istemiş ama karşılık alamamıştır.
Görüntülerdeki kişilerden eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, CHP Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı arasında binanın ,satın alma sürecini koordine eden kişilerdir.
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