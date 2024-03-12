Tekerlekli Sandalyeyle Maçtan Ayrılan Alperen Şengün'ün Durumu Belli Oldu
Tekerlekli Sandalyeyle Maçtan Ayrılan Alperen Şengün'ün Durumu Belli Oldu
Sacramento Kings-Houston Rockets karşılaşmasında sakatlanarak oyundan tekerlekli sandalyeyle ayrılan yıldızımız Alperen Şengün'ün durumu hakkında ilk bilgiler geldi. Ayak bileğinde burkulma ve dizinde morarma meydana gelen Alperen Şengün için korkulan olmadı.
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NBA'de takımı Houston Rockets'ın Sacramento Kings ile oynadığı maçta sakatlanan ve ayak bileği burkulan Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu.
Houston Rockets'ın Sacramento Kings ile yaptığı maçta sakatlık geçiren ve sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etmek zorunda kalan milli basketbolcu Alperen Şengün'den sevindirici haber geldi.
Alperen Şengün'ün maç sonrası MR'ının çekildiği ve oyuncunun saktalığının ameliyat gerektirmediği vurgulandı.
ESPN, Alperen Şengün'ün sakatlığıyla ilgili detayları verdi. Haberde milli basketbolcunun ayak bileğinin ciddi şekilde burkulduğu ve dizinde morarma meydana geldiği belirtildi.
Alperen Şengün'ün 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.
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