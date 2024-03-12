Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Nevzat Aydın'ın Fenerbahçe Maçı Öncesi Trabzonsporlu Taraftarlara Yaptığı Çağrı Tartışma Yarattı

Nevzat Aydın'ın Fenerbahçe Maçı Öncesi Trabzonsporlu Taraftarlara Yaptığı Çağrı Tartışma Yarattı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 12:49

2021 yılında Yemeksepeti CEO'luğundan ayrılan iş insanı Nevzat Aydın, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili paylaşım yaptı. 'Fenerbahçe’yi bir kere daha şampiyonluktan etmenin zevki dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamaz.' diyen Nevzat Aydın'ın paylaşımı çok konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Trabzonsporlu Nevzat Aydın, Süper Lig'in kritik maçı öncesi yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi söyledikleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Trabzonsporlu Nevzat Aydın, Süper Lig'in kritik maçı öncesi yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi söyledikleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor" paylaşımını alıntılan Nevzat Aydın, Trabzonsporlulara seslenerek maça davet etti.

"Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor" paylaşımını alıntılan Nevzat Aydın, Trabzonsporlulara seslenerek maça davet etti.

Nevzat Aydın'ın tartışma yaratan paylaşımı şöyleydi👇

Nevzat Aydın'ın tartışma yaratan paylaşımı şöyleydi👇
twitter.com

'Hadi arkadaşlar, sıra bizde. Fenerbahçe’yi bir kere daha şampiyonluktan etmenin zevki dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Oynadıkları Pendik maçı sonrası yöneticisinden oyuncusuna kendi rezalet maçını konuşmaktan daha çok, bir hafta sonra oynayacağı maçla ilgili algı yaratmaya uğraşan bir camiadan bahsediyoruz.'

"Galatasaray'a çalışıyorsunuz" diyenlere cevap verdi👇

"Galatasaray'a çalışıyorsunuz" diyenlere cevap verdi👇

Gelen tepkiler ise şöyleydi👇

Gelen tepkiler ise şöyleydi👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?