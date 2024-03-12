Nevzat Aydın'ın Fenerbahçe Maçı Öncesi Trabzonsporlu Taraftarlara Yaptığı Çağrı Tartışma Yarattı
Nevzat Aydın'ın Fenerbahçe Maçı Öncesi Trabzonsporlu Taraftarlara Yaptığı Çağrı Tartışma Yarattı
2021 yılında Yemeksepeti CEO'luğundan ayrılan iş insanı Nevzat Aydın, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili paylaşım yaptı. 'Fenerbahçe’yi bir kere daha şampiyonluktan etmenin zevki dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamaz.' diyen Nevzat Aydın'ın paylaşımı çok konuşuldu.
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Trabzonsporlu Nevzat Aydın, Süper Lig'in kritik maçı öncesi yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi söyledikleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor" paylaşımını alıntılan Nevzat Aydın, Trabzonsporlulara seslenerek maça davet etti.
Nevzat Aydın'ın tartışma yaratan paylaşımı şöyleydi👇
"Galatasaray'a çalışıyorsunuz" diyenlere cevap verdi👇
Gelen tepkiler ise şöyleydi👇
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