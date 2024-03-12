Nevzat Aydın'ın Fenerbahçe Maçı Öncesi Trabzonsporlu Taraftarlara Yaptığı Çağrı Tartışma Yarattı

'Hadi arkadaşlar, sıra bizde. Fenerbahçe’yi bir kere daha şampiyonluktan etmenin zevki dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Oynadıkları Pendik maçı sonrası yöneticisinden oyuncusuna kendi rezalet maçını konuşmaktan daha çok, bir hafta sonra oynayacağı maçla ilgili algı yaratmaya uğraşan bir camiadan bahsediyoruz.'