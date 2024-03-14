Bu Kez Dizide Değil, Maçta Buluştular: Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman Fenerbahçe'yi Yalnız Bırakmadı
Bu Kez Dizide Değil, Maçta Buluştular: Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman Fenerbahçe'yi Yalnız Bırakmadı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, rakibi Belçika takımı Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi. Fanatik Fenerbahçeli oldukları bilinen ünlü oyuncular Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.
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Belçika deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, kendi sahasında Union Saint-Gilloise'le karşı karşıya geldi.
68. dakikada Rasmussen'ın attığı golle 1-0 geriye düşen temsilcimiz, maçı mağlup tamamlamasına rağmen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Sarı-lacivertli takımın sevdalısı ünlü oyuncular, temsilcimizi yalnız bırakmadı.
Ünlü oyuncular Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman maçtan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmediler.
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