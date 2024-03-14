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Bu Kez Dizide Değil, Maçta Buluştular: Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman Fenerbahçe'yi Yalnız Bırakmadı

Bu Kez Dizide Değil, Maçta Buluştular: Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman Fenerbahçe'yi Yalnız Bırakmadı

Fenerbahçe
themyscira - Misafir Editör
15.03.2024 - 01:20

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, rakibi Belçika takımı Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi. Fanatik Fenerbahçeli oldukları bilinen ünlü oyuncular Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.

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Belçika deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, kendi sahasında Union Saint-Gilloise'le karşı karşıya geldi.

Belçika deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, kendi sahasında Union Saint-Gilloise'le karşı karşıya geldi.

68. dakikada Rasmussen'ın attığı golle 1-0 geriye düşen temsilcimiz, maçı mağlup tamamlamasına rağmen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başardı.

68. dakikada Rasmussen'ın attığı golle 1-0 geriye düşen temsilcimiz, maçı mağlup tamamlamasına rağmen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takımın sevdalısı ünlü oyuncular, temsilcimizi yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli takımın sevdalısı ünlü oyuncular, temsilcimizi yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncular Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman maçtan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmediler.

Ünlü oyuncular Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman maçtan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmediler.

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