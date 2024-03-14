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UEFA Ülke Puanı: Fenerbahçe Turladı, Türkiye İlk 10’u Garantiledi, Şampiyonlar Ligi Müjdesi Geldi

UEFA Ülke Puanı: Fenerbahçe Turladı, Türkiye İlk 10’u Garantiledi, Şampiyonlar Ligi Müjdesi Geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.03.2024 - 23:22 Son Güncelleme: 14.03.2024 - 23:42

Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde Union SG takımını saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertli takımın turlaması sonrasında UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi. Bu sonuçla Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkını elde etmiş olacak. İşte detaylar… 

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.

İlk maçta takibini mağlup eden sarı lacivertliler o maçta ülke puanına 600 puan ekletmişti ancak bu maç özelinde katkı sağlayamadı.

İlk maçta takibini mağlup eden sarı lacivertliler o maçta ülke puanına 600 puan ekletmişti ancak bu maç özelinde katkı sağlayamadı.

Sarı lacivertli takımın tur atlaması sonrasında Türkiye’nin de UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 10’da bitirmesi kesinleşti.

Sarı lacivertli takımın tur atlaması sonrasında Türkiye’nin de UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 10’da bitirmesi kesinleşti.

Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla beraber Türkiye, Ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla beraber Türkiye, Ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum

UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum

1-İNGİLTERE 102. 178

2-İSPANYA 87.664

3-İTALYA 86.426

4-ALMANYA 83.195

5-FRANSA 64.997

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.816

8-BELÇİKA 47.200

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35. 800

12-İSVİÇRE 32.975

13-AVUSTURYA 32.400

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450

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