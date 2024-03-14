Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi: Temsilcimiz Union Engelini Aştı
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi: Temsilcimiz Union Engelini Aştı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.
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Sarı-lacivertli temsilcimiz, Belçika deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal rövanş maçında rotasyona gitti.
İlk yarının golsüz noktalandığı karşılaşmada tek gol, 68. dakikada Rasmussen'den geldi. Bu skorla temsilcimiz, evinde rakibine 1-0 mağlup olsa da UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.
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