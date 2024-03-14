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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi: Temsilcimiz Union Engelini Aştı

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi: Temsilcimiz Union Engelini Aştı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.03.2024 - 22:43

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.

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Sarı-lacivertli temsilcimiz, Belçika deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal rövanş maçında rotasyona gitti.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Belçika deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal rövanş maçında rotasyona gitti.

İlk yarının golsüz noktalandığı karşılaşmada tek gol, 68. dakikada Rasmussen'den geldi. Bu skorla temsilcimiz, evinde rakibine 1-0 mağlup olsa da UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İlk yarının golsüz noktalandığı karşılaşmada tek gol, 68. dakikada Rasmussen'den geldi. Bu skorla temsilcimiz, evinde rakibine 1-0 mağlup olsa da UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
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