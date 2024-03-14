Fenerbahçeli Ünlü Oyuncu Nejat İşler Taraftardan Destek İstedi: "Şampiyonluğa Gidiyoruz"
Fenerbahçeli Ünlü Oyuncu Nejat İşler Taraftardan Destek İstedi: "Şampiyonluğa Gidiyoruz"
Kaynak: https://twitter.com/12numaraorg
Fenerbahçe aşkıyla bilinen ünlü oyuncu Nejat İşler, Union maçı öncesinde ''Şampiyonluğa gidiyoruz'' diyerek taraftarlardan destek istedi.
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UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
Çeyrek finale oldukça yakın olan temsilcimiz, İstanbul'daki maçta hata yapmayarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.
Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde ünlü oyuncu Nejat İşler de takımını yalnız bırakmadı 👇
Taraftarların yorumları 👇
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