Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Szymanski'nin Sevgilisi Daria'nın Paylaşımı Fenerbahçeli Taraftarlara Performansı Bu Yüzden mi Düştü Dedirtti

Szymanski'nin Sevgilisi Daria'nın Paylaşımı Fenerbahçeli Taraftarlara Performansı Bu Yüzden mi Düştü Dedirtti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.03.2024 - 19:31

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'nin sevgilisi Daria'nın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun zamandır skor katkısı yapamayan orta sahanın performansındaki düşüşü sorguluyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasından sonra Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bedelle transfer edilen Polonyalı , ligin ilk çeyreğine adeta damga vurmuştu.

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasından sonra Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bedelle transfer edilen Polonyalı , ligin ilk çeyreğine adeta damga vurmuştu.

Şu ana kadar toplam 12 gol 14 asistle oynayan orta sahanın son zamanlardaki performans düşüklüğü merak konusu haline geldi.

Şu ana kadar toplam 12 gol 14 asistle oynayan orta sahanın son zamanlardaki performans düşüklüğü merak konusu haline geldi.

Polonyalı futbolcunun kız arkadaşı Daria'nın yaptığı bu paylaşım, bazı taraftarların aklında soru işareti bıraktı 👇

Polonyalı futbolcunun kız arkadaşı Daria'nın yaptığı bu paylaşım, bazı taraftarların aklında soru işareti bıraktı 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?