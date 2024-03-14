Szymanski'nin Sevgilisi Daria'nın Paylaşımı Fenerbahçeli Taraftarlara Performansı Bu Yüzden mi Düştü Dedirtti
Szymanski'nin Sevgilisi Daria'nın Paylaşımı Fenerbahçeli Taraftarlara Performansı Bu Yüzden mi Düştü Dedirtti
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'nin sevgilisi Daria'nın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun zamandır skor katkısı yapamayan orta sahanın performansındaki düşüşü sorguluyordu.
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Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasından sonra Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bedelle transfer edilen Polonyalı , ligin ilk çeyreğine adeta damga vurmuştu.
Şu ana kadar toplam 12 gol 14 asistle oynayan orta sahanın son zamanlardaki performans düşüklüğü merak konusu haline geldi.
Polonyalı futbolcunun kız arkadaşı Daria'nın yaptığı bu paylaşım, bazı taraftarların aklında soru işareti bıraktı 👇
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