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Suyu Galatasaray Forması Giyen Küçük Oğlu Yerine Fenerbahçeli Büyük Oğluna Veren Babanın Güldüren Paylaşımı

Suyu Galatasaray Forması Giyen Küçük Oğlu Yerine Fenerbahçeli Büyük Oğluna Veren Babanın Güldüren Paylaşımı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 14:28

Twitter'da 'niyoreis' adıyla paylaşım yapan Nihat Kurtuluş, oğullarıyla birlikte çektiği videoyla güldürdü. Galatasaraylı küçük oğlu yerine suyu Fenerbahçe forması giyen büyük oğluna veren Fenerbahçeli babanın paylaşımı sosyal medyanın dilindeydi.

Kaynak: Nihat Kurtuluş/Twitter

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Fenerbahçeli bir baba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü.

Fenerbahçeli bir baba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü.

"Su küçüğün, söz büyüğün" atasözünün akıllara geldiği videoda farklı bir durum yaşandı.

"Su küçüğün, söz büyüğün" atasözünün akıllara geldiği videoda farklı bir durum yaşandı.

Galatasaraylı küçük oğlu yerine Fenerbahçeli büyük oğluna suyu uzatan babanın videosu taraflı tarafsız herkesi güldürdü.

Galatasaraylı küçük oğlu yerine Fenerbahçeli büyük oğluna suyu uzatan babanın videosu taraflı tarafsız herkesi güldürdü.

İşte o anlar👇

Kamera arkası görüntüleri de yayınlayan baba, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gergin olduğu günlerde yüzümüzü gülümsetmeyi başardı👇

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