Suyu Galatasaray Forması Giyen Küçük Oğlu Yerine Fenerbahçeli Büyük Oğluna Veren Babanın Güldüren Paylaşımı
Suyu Galatasaray Forması Giyen Küçük Oğlu Yerine Fenerbahçeli Büyük Oğluna Veren Babanın Güldüren Paylaşımı
Twitter'da 'niyoreis' adıyla paylaşım yapan Nihat Kurtuluş, oğullarıyla birlikte çektiği videoyla güldürdü. Galatasaraylı küçük oğlu yerine suyu Fenerbahçe forması giyen büyük oğluna veren Fenerbahçeli babanın paylaşımı sosyal medyanın dilindeydi.
Kaynak: Nihat Kurtuluş/Twitter
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Fenerbahçeli bir baba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü.
"Su küçüğün, söz büyüğün" atasözünün akıllara geldiği videoda farklı bir durum yaşandı.
Galatasaraylı küçük oğlu yerine Fenerbahçeli büyük oğluna suyu uzatan babanın videosu taraflı tarafsız herkesi güldürdü.
İşte o anlar👇
Kamera arkası görüntüleri de yayınlayan baba, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gergin olduğu günlerde yüzümüzü gülümsetmeyi başardı👇
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