Alperen Şengün 5 Yıllık Yapacağı Maksimum Kontrat ile Tarihin En Fazla Kazanan Türk Sporcusu Olacak!
Alperen Şengün 5 Yıllık Yapacağı Maksimum Kontrat ile Tarihin En Fazla Kazanan Türk Sporcusu Olacak!
NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, tarihin en çok kazanan Türk sporcusu olacak. The Athletic'in haberine göre Houston Rockets, Alperen Şengün'e 5 yıllık maksimum sözleşme önerecek.
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Bu sezon çıktığı 63 maçta 21,1 sayı (%53,7), 9,3 ribaund ve 5 asist ortalamasıyla parmak ısırtan ve takımının yıldızı olan Şengün, tarihe adını yazdıracak bir sözleşmeye imza atmak üzere.
NBA'de bir maçta en fazla sayı (45) atan basketbolcu durumundaki Türk sporcu ünvanına sahip olan Alperen için 5 yıllık maksimum kontrat önerilecek.
The Athletic'in haberine göre, Houston Rockets, Alperen Şengün'e 5 yıl için 225 milyon dolarlık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
Bu bir Türk sporcu için rekor olacak. Günlük kurla yaklaşık 7.218.945.000 TL kazanacak olan Alperen Şengün, süperstar seviyesinde kontratla 5 sene boyunca Rockets forması giyecek.
21 yaşındaki yıldız basketbolcunun Houston Rockets ile gelecek yılda sözleşmesi bulunuyor. Rockets'ın yeni sözleşme teklifi 2025-26 sezonundan itibaren geçerli olacak.
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