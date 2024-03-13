Beşiktaş’tan Harika Geri Dönüş: Kartal Eurocup Yarı Finalinde
Beşiktaş’tan Harika Geri Dönüş: Kartal Eurocup Yarı Finalinde
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Temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, Litvanya’nın Vilnius kentinde Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.
Bir ara 21 sayı geriye düşen Beşiktaş, bitime 3 dakika kala skorda üstülüğü ele geçirdi ve sahadan 94-89 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet, tarihinde ilk kez EuroCup yarı finaline çıktı. Temsilcimiz, yarı finalde Fransız ekibi JL Bourg ile eşleşti.
Beşiktaş’ta Jonah Mathews 28 sayı ile oynarken, Matt Mitchell 22 sayı ile katı verdi.
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