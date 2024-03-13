Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol , Futbol
Beşiktaş’tan Harika Geri Dönüş: Kartal Eurocup Yarı Finalinde

Beşiktaş’tan Harika Geri Dönüş: Kartal Eurocup Yarı Finalinde

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 23:18

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup’ta 21 sayı geriye düştüğü maçta İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv’i 94-89 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, Litvanya’nın Vilnius kentinde Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, Litvanya’nın Vilnius kentinde Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Bir ara 21 sayı geriye düşen Beşiktaş, bitime 3 dakika kala skorda üstülüğü ele geçirdi ve sahadan 94-89 galip ayrıldı.

Bir ara 21 sayı geriye düşen Beşiktaş, bitime 3 dakika kala skorda üstülüğü ele geçirdi ve sahadan 94-89 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet, tarihinde ilk kez EuroCup yarı finaline çıktı. Temsilcimiz, yarı finalde Fransız ekibi JL Bourg ile eşleşti.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet, tarihinde ilk kez EuroCup yarı finaline çıktı. Temsilcimiz, yarı finalde Fransız ekibi JL Bourg ile eşleşti.

Beşiktaş’ta Jonah Mathews 28 sayı ile oynarken, Matt Mitchell 22 sayı ile katı verdi.

Beşiktaş’ta Jonah Mathews 28 sayı ile oynarken, Matt Mitchell 22 sayı ile katı verdi.

Bu haber de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
3
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?