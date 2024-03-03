Görüş Bildir
Haberler
Spor
Galatasaray'ın Paylaşımı Beşiktaş Başkanıyla Sarı-Kırmızılı Yöneticileri Birbirine Düşürdü!

Galatasaray'ın Paylaşımı Beşiktaş Başkanıyla Sarı-Kırmızılı Yöneticileri Birbirine Düşürdü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 22:15

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan futbol maçının ardından Galatasaray tarafından yapılan paylaşım, Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat'ı rahatsız etti.  Arat, Galatasaray'ın yöneticileriyle sesini yükselterek bir tartışma yaşadı.

Kaynak: https://www.mynet.com/galatasaray-in-...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı elde ettiği 1-0'lık zaferin ardından protokol tribününde gergin anlar yaşandı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı elde ettiği 1-0'lık zaferin ardından protokol tribününde gergin anlar yaşandı.

Galatasaray'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın tepkisini çekti.

Galatasaray'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın tepkisini çekti.

Galatasaray'ın, sarı-lacivert bir salıncağa binmiş ve üzgün görünen bir kartal resmi paylaşması, protokol tribününde gerginliğe neden oldu.

Galatasaray'ın, sarı-lacivert bir salıncağa binmiş ve üzgün görünen bir kartal resmi paylaşması, protokol tribününde gerginliğe neden oldu.

İşte o paylaşım👇🏻

Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ın yönetimine tepki göstererek, "Bu ne biçim bir rezalet? Sabrımızı taşırma noktasına getirmeyin. Bu durumun bedelini ağır bir şekilde ödersiniz." diye seslendi. Gerilim taraflar arasında tırmandı.

Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ın yönetimine tepki göstererek, "Bu ne biçim bir rezalet? Sabrımızı taşırma noktasına getirmeyin. Bu durumun bedelini ağır bir şekilde ödersiniz." diye seslendi. Gerilim taraflar arasında tırmandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
59
17
11
2
2
2
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?