Galatasaray'ın Paylaşımı Beşiktaş Başkanıyla Sarı-Kırmızılı Yöneticileri Birbirine Düşürdü!
Galatasaray'ın Paylaşımı Beşiktaş Başkanıyla Sarı-Kırmızılı Yöneticileri Birbirine Düşürdü!
Kaynak: https://www.mynet.com/galatasaray-in-...
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan futbol maçının ardından Galatasaray tarafından yapılan paylaşım, Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat'ı rahatsız etti. Arat, Galatasaray'ın yöneticileriyle sesini yükselterek bir tartışma yaşadı.
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Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı elde ettiği 1-0'lık zaferin ardından protokol tribününde gergin anlar yaşandı.
Galatasaray'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın tepkisini çekti.
Galatasaray'ın, sarı-lacivert bir salıncağa binmiş ve üzgün görünen bir kartal resmi paylaşması, protokol tribününde gerginliğe neden oldu.
Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ın yönetimine tepki göstererek, "Bu ne biçim bir rezalet? Sabrımızı taşırma noktasına getirmeyin. Bu durumun bedelini ağır bir şekilde ödersiniz." diye seslendi. Gerilim taraflar arasında tırmandı.
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