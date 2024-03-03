Galatasaray'ın Paylaşımı Beşiktaş Başkanıyla Sarı-Kırmızılı Yöneticileri Birbirine Düşürdü!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan futbol maçının ardından Galatasaray tarafından yapılan paylaşım, Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat'ı rahatsız etti. Arat, Galatasaray'ın yöneticileriyle sesini yükselterek bir tartışma yaşadı.