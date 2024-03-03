Rıdvan Dilmen Derbi Sonrası Beşiktaş'ı Topa Tuttu! ''Bu Kadar da Olmaz...''

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! 28. haftanın en büyük mücadelesi, futbolseverlerin nefesini kesti. Rakibini 1-0 mağlup eden Galatasaray, Beşiktaş karşısında adeta bir zafer turu attı ve bu alanda yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Rıdvan Dilmen'in derbi hakkındaki yorumları ise futbolseverlerin merakla beklediği bir diğer konuydu. Tecrübeli yorumcu, bu büyük maçı değerlendirerek, futbolseverlere maçın detaylarını aktardı. Dilmen sözlerinde Beşiktaş'ı eleştirdi