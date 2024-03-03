Rıdvan Dilmen Derbi Sonrası Beşiktaş'ı Topa Tuttu! ''Bu Kadar da Olmaz...''
Rıdvan Dilmen Derbi Sonrası Beşiktaş'ı Topa Tuttu! ''Bu Kadar da Olmaz...''
Kaynak: https://www.mynet.com/ridvan-dilmen-d...
Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! 28. haftanın en büyük mücadelesi, futbolseverlerin nefesini kesti. Rakibini 1-0 mağlup eden Galatasaray, Beşiktaş karşısında adeta bir zafer turu attı ve bu alanda yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Rıdvan Dilmen'in derbi hakkındaki yorumları ise futbolseverlerin merakla beklediği bir diğer konuydu. Tecrübeli yorumcu, bu büyük maçı değerlendirerek, futbolseverlere maçın detaylarını aktardı. Dilmen sözlerinde Beşiktaş'ı eleştirdi
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında nefeslerin tutulduğu derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek, ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça taşıdı.
Bu heyecan dolu mücadeleyi değerlendiren tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın performansını eleştirel bir bakış açısıyla inceledi.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın oyuncu seçimlerini ve sahadaki stratejilerini eleştirdi. Oyunun genelinde yaratıcılıktan uzak bir performans sergileyen Beşiktaş'ın stratejik hamlelerine karşı çıkan Dilmen, bu durumu oldukça net bir dille ifade etti.
Dilmen "Beşiktaş gibi bir takımın orta saha üçlüsü ve yedek kulübesi bu şekilde olmamalı. Bu durum kabul edilemez. Gerçekten çok kötü bir performanstı" dedi.
Dilmen, maçın başındaki golün Beşiktaş'ın stratejilerini değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Galatasaray'ın daha yavaş bir oyun sergilediğini belirterek, Beşiktaş'ın kadrosunun önce savunma, sonra hücum prensibine dayandığını ve bu durumun yaratıcılıktan uzak bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.
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Dilmen, "Maçın başındaki gol, Beşiktaş'ın stratejilerini değiştirmesi gerekiyordu. Galatasaray biraz daha kontrollü ve yavaş oynuyor. Atmosfer oldukça yüksek. Beşiktaş'ın kadrosu önce savunma, sonra hücum prensibine dayanıyor. 4 stoperle oynuyorlar ki bu da yaratıcılıktan uzak bir oyun sergilemelerine neden oluyor..." diye konuştu.
Dilmen, Galatasaray'ın 10 kişiyle oynadığı maçlardaki başarısını da öne çıkararak, "Galatasaray, Türk futbol tarihinin hatta belki de Avrupa'nın bile en iyi 10 kişiyle oynayan takımıdır. 9 dakika değil, 29 dakika uzatıp maçı bitirirler." şeklinde bir yorumda bulundu.
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