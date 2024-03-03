Beşiktaş'ın Penaltı Beklediği Pozisyona Ahmet Çakar'dan Bomba Yorum Geldi!
Beşiktaş'ın Penaltı Beklediği Pozisyona Ahmet Çakar'dan Bomba Yorum Geldi!
Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 28. haftasında nefesler tutuldu, tüm gözler dev derbiye çevrildi. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ancak maçın asıl konuşulanı, ikinci yarıda yaşanan penaltı pozisyonu oldu. Ahmet Çakar bakın o pozisyon hakkında neler söyledi...
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Türkiye Süper Lig'inde gerçekleşen Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki çekişmeli derbi maçının ikinci yarısında, Beşiktaş'ın bir penaltı talebi oldu.
Ancak, hakem Halil Umut Meler'in oyunu devam ettirme kararı, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.
Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu durumu eleştirerek, "Halil Umut Meler ve VAR hakemi, Cenk'e yapılan apaçık penaltıyı göz ardı ettiler. Bu penaltıyı gözden kaçırmak, vermemek, VAR'a başvurmamak ya da başvuramamak kesinlikle masum bir hakem hatası olamaz.. Sizce bu durum neyi ifade ediyor?" şeklinde bir yorumda bulundu.
Aynı pozisyon hakkında görüş bildiren eski hakem Fırat Aydınus ise, Cenk'e yapılan müdahalenin penaltı olduğunu belirtti.
Aydınus, "Beşiktaş'ın penaltı talep ettiği pozisyonda Köhn'ün gerçekleştirdiği hareket, hatalı hareketlerin en belirginlerinden biri. Hakem, bu pozisyonu sahada görmeli ve penaltıyı vermelidi." ifadelerini kullandı.
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