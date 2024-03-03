Beşiktaş'ın Penaltı Beklediği Pozisyona Ahmet Çakar'dan Bomba Yorum Geldi!

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 28. haftasında nefesler tutuldu, tüm gözler dev derbiye çevrildi. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ancak maçın asıl konuşulanı, ikinci yarıda yaşanan penaltı pozisyonu oldu. Ahmet Çakar bakın o pozisyon hakkında neler söyledi...