Beşiktaş'ta Fernando Santos Penaltı Pozisyonuna İsyan Etti!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, kariyerindeki ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşadı. Ancak ne yazık ki bu heyecanlı ve çekişmeli maçta Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın son düdüğünün ardından basın mensuplarına konuşan Santos, maçın en çok konuşulan pozisyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.