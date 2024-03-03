Beşiktaş'ta Fernando Santos Penaltı Pozisyonuna İsyan Etti!
Beşiktaş'ta Fernando Santos Penaltı Pozisyonuna İsyan Etti!
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, kariyerindeki ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşadı. Ancak ne yazık ki bu heyecanlı ve çekişmeli maçta Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın son düdüğünün ardından basın mensuplarına konuşan Santos, maçın en çok konuşulan pozisyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Süper Lig'de heyecan doruktaydı! 28. hafta maçında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırladı ancak sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı.
Bu karşılaşma, siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos'un ilk derbisiydi ve ne yazık ki galibiyetle tanışamadı.
Santos, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile yapılan maçla Beşiktaş'ın başına geçmişti. Bu süre zarfında 9 maça çıkan Santos'un takımı, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 9 gol atarken, kendi kalesinde 6 gol gördü.
Maç sonrası açıklamalarıyla dikkat çeken Santos, "3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor. Bugün Cenk'in yine bir penaltı pozisyonu var. Aynı zamanda Colley'in kırmızı kartı çok şüpheli. Cenk'in penaltısı daha netti ama VAR çağırmadı. Colley için VAR hakemi izlemeye çağırdı.
"Cenk'in pozisyonu kesinlikle penaltı" diyen Santos, "Aynı zamanda Adana Demirspor ve Sivasspor maçında da verilmemişti. Omar'ın pozisyonuna VAR'ın müdahalesi çok şüpheli. Bu konularda bahane üretmeyi sevmiyorum ama hakkımızın yenmesini istemiyorum." şeklinde konuştu.
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İşte o pozisyon:
Santos, sözlerine şu şekilde devam etti: "Beşiktaş bugünkü gibi oynamaya devam ettiği sürece takım olarak daha iyiye gideceğiz."
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