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Kylian Mbappe Kebapla Davalık Oldu: PSG'nin Yıldızı Açtığı Davayla Kebapçıyı Çok Kızdırdı

Kylian Mbappe Kebapla Davalık Oldu: PSG'nin Yıldızı Açtığı Davayla Kebapçıyı Çok Kızdırdı

Kylian Mbappe
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.03.2024 - 22:43

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu, Dünya Kupası'nda adından sıkça bahsettiren genç yetenek Kylian Mbappe, kebapla davalık oldu. Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek olayın sonucunda davacı olan Mbappe, kebapçının sahibini oldukça kızdırıp 'başka işi gücü yok mu?' dedirtti. 😂

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Genç yaşında birden çok başarının altına imza atan ve dünyaca tanındık bir futbolcu haline gelen Kylian Mbappe'yi futbol izlemeyenler bile tanır.

Genç yaşında birden çok başarının altına imza atan ve dünyaca tanındık bir futbolcu haline gelen Kylian Mbappe'yi futbol izlemeyenler bile tanır.

Sosyal medyada en çok bahsi geçen futbolculardan biri plan Mbappe, henüz 25 yaşında olsa da dünyanın en iyi genç futbolcularından biri olarak anılıyor. Hızlı olması ve top sürme konusundaki yetenekleriyle dillerden düşmüyor.

Fransa Milli Futbol Takımı ve Paris Saint-Germain (PSG)'de forma giyen Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısıyla da sosyal medanın anılan yüzlerinden biriydi.

Fransa Milli Futbol Takımı ve Paris Saint-Germain (PSG)'de forma giyen Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısıyla da sosyal medanın anılan yüzlerinden biriydi.

Kendisinin Instagram hesabında 112 milyon takipçisi var. Pek çok marka açısından reklam yüzü olmak adına biçilmiş kaftan!

Tabii son zamanlarda kendisi PSG'den ayrılacağı ve sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyor.

Tabii son zamanlarda kendisi PSG'den ayrılacağı ve sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyor.

Söylentiler ise İspanya devi Real Madrid'e transfer olacağı yönünde. Ancak konuya ilişkin henüz net bir durum söz konusu değil tabii ki.

Ancak bu sefer Mbappe'yi bambaşka ve hiç ummadığımız bir konuyla gündeme getiriyoruz. Bir küçük kebap davası diyebiliriz bunun için.

Ancak bu sefer Mbappe'yi bambaşka ve hiç ummadığımız bir konuyla gündeme getiriyoruz. Bir küçük kebap davası diyebiliriz bunun için.

Marsilya taraftarı olan bir kebapçı, menüsünde Mbappe'nin adına yer vermiş. Fransız basınında yer alan bilgilere göre menüde kebap için 'Kylian Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeğiyle...' ifadeleri yer alıyormuş.

Mbappe ise bu durum karşısında oldukça sinirlenmiş ve kebapçıyı dava etme kararı almış.

Mbappe ise bu durum karşısında oldukça sinirlenmiş ve kebapçıyı dava etme kararı almış.

RMC Sport'un haberine göre rakip takımı Marsilya'yı destekleyen kebapçı Mohamed Henni, Mbappe'nin avukatı Delphine Verheyden'den bir mektup aldı. Yasal konulardan dolayı bu yemeğin adının değiştirilmesi için bir hafta süre verdi.

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Kebapçı ise isyan ederek "Mbappe zamanını ve parasını bana saldırmak için kullanıyor. Utanmıyor mu?" dedi.

Kebapçı ise isyan ederek "Mbappe zamanını ve parasını bana saldırmak için kullanıyor. Utanmıyor mu?" dedi.

'Bu seviyedeki bir oyuncunun beni düşünecek zamanı var mı? Mbappe zamanını ve parasını bana saldırmak için kullanıyor. Ben kimseye zarar vermiyorum. Ben bir mizahçıyım. Utanmıyor musunuz? Hiçbir şey yokken yasal bir şikayette bulunmayı anlayamıyorum.'

Kebapçının sahibi Henni, restoranında alay edilen tek futbolcunun Mbappe olmadığını ve diğer oyuncuların bu konudan şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun yanında "Mbappe değerini kaybetti." demekten de eksik kalmadı.

Kebapçının sahibi Henni, restoranında alay edilen tek futbolcunun Mbappe olmadığını ve diğer oyuncuların bu konudan şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun yanında "Mbappe değerini kaybetti." demekten de eksik kalmadı.

Menüde Marsilya ve West Ham'ın eski yıldızının ismini kullandığı 'Dimitri Payet kadar yüklü' adlı tuzlu bir krep de bulunduğu söylendi. 

'Payet değerleri olan bir oyuncu, Mbappe ise bunu tamamen kaybetti.'

Sosyal medyada bu davayı görenler ise kahkahalarla güldü.

Sosyal medyada bu davayı görenler ise kahkahalarla güldü.
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Kimileri ise yıldız futbolcuyu haklı buldu.

Kimileri ise yıldız futbolcuyu haklı buldu.
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