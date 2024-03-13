Kylian Mbappe Kebapla Davalık Oldu: PSG'nin Yıldızı Açtığı Davayla Kebapçıyı Çok Kızdırdı
Kylian Mbappe Kebapla Davalık Oldu: PSG'nin Yıldızı Açtığı Davayla Kebapçıyı Çok Kızdırdı
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu, Dünya Kupası'nda adından sıkça bahsettiren genç yetenek Kylian Mbappe, kebapla davalık oldu. Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek olayın sonucunda davacı olan Mbappe, kebapçının sahibini oldukça kızdırıp 'başka işi gücü yok mu?' dedirtti. 😂
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Genç yaşında birden çok başarının altına imza atan ve dünyaca tanındık bir futbolcu haline gelen Kylian Mbappe'yi futbol izlemeyenler bile tanır.
Fransa Milli Futbol Takımı ve Paris Saint-Germain (PSG)'de forma giyen Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısıyla da sosyal medanın anılan yüzlerinden biriydi.
Tabii son zamanlarda kendisi PSG'den ayrılacağı ve sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyor.
Ancak bu sefer Mbappe'yi bambaşka ve hiç ummadığımız bir konuyla gündeme getiriyoruz. Bir küçük kebap davası diyebiliriz bunun için.
Mbappe ise bu durum karşısında oldukça sinirlenmiş ve kebapçıyı dava etme kararı almış.
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Kebapçı ise isyan ederek "Mbappe zamanını ve parasını bana saldırmak için kullanıyor. Utanmıyor mu?" dedi.
Kebapçının sahibi Henni, restoranında alay edilen tek futbolcunun Mbappe olmadığını ve diğer oyuncuların bu konudan şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun yanında "Mbappe değerini kaybetti." demekten de eksik kalmadı.
Sosyal medyada bu davayı görenler ise kahkahalarla güldü.
Kimileri ise yıldız futbolcuyu haklı buldu.
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