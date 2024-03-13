Kylian Mbappe Kebapla Davalık Oldu: PSG'nin Yıldızı Açtığı Davayla Kebapçıyı Çok Kızdırdı

'Bu seviyedeki bir oyuncunun beni düşünecek zamanı var mı? Mbappe zamanını ve parasını bana saldırmak için kullanıyor. Ben kimseye zarar vermiyorum. Ben bir mizahçıyım. Utanmıyor musunuz? Hiçbir şey yokken yasal bir şikayette bulunmayı anlayamıyorum.'