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Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'un Oğlu Cem'le Olan Pozlarını Görünce Bir Kez Daha Hayran Olacaksınız

Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'un Oğlu Cem'le Olan Pozlarını Görünce Bir Kez Daha Hayran Olacaksınız

Bahar Dizi
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.03.2024 - 20:59

Rol aldığı tüm dizilerle kendine hayran bırakan, genç yaşlı herkesin sevdiği ve beğendiği ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, şimdilerde Bahar dizisinin Evren'i olarak karşımıza çıkıyor. Reytingleri ve sosyal medyayı altüst eden dizinin Evren Hocası olan Buğra Gülsoy'un, yakışıklı oğlu Cem'le pozlarını görünce kendisine bir kez daha hayran olacaksınız.

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Yıllardır sayısız dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'u hepimiz tanıyoruz elbette.

Yıllardır sayısız dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'u hepimiz tanıyoruz elbette.

2004 yılından beridir aktif olarak oyunculuk yapan ve sürekli yeni bir projede yer alan Buğra Gülsoy, kariyerine sayısız yapım sığdırdı. Bu da kendisinin hem dijitalde, hem de ana akımda en çok aranan yüzlerden biri olmasını sağladı.

Pek çok projede rol almış olsa da, hepimizin aklına Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı Aşk Yeniden dizisindeki Fatih Şekercizade rolü kazındı.

Pek çok projede rol almış olsa da, hepimizin aklına Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı Aşk Yeniden dizisindeki Fatih Şekercizade rolü kazındı.

Hatta şimdilerde diziyi yeni baştan izleyenler sosyal medyada 'Fatih Şekercizade gibi erkekler gerçek olsun' isyanlarında bulunuyor.

Romantik komedilerde görmeyi sevdiğimiz Gülsoy, elbette dramın da en beğenilen yüzlerinden.

Romantik komedilerde görmeyi sevdiğimiz Gülsoy, elbette dramın da en beğenilen yüzlerinden.

Daha önce Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, 8. Gün, Kızım gibi dizilerdeki performansıyla dram konusunda ne denli başarılı olduğunun altını çiziyor elbette ünlü oyuncu.

Filmografisine sayısız yapım sığdıran Buğra Gülsoy, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki rolüyle de sevenlerini epey şaşırtmıştı.

Filmografisine sayısız yapım sığdıran Buğra Gülsoy, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki rolüyle de sevenlerini epey şaşırtmıştı.

Dediğimiz gibi kendisini romantik komedi yapımlarında izlemeye oldukça alışkınız. Dram da bir nebze. Tarih ise beklenmedik olmuştu. Uzun saçı ve sakalıyla da uzun bir süre gözümüz alışmakta zorlanmıştı kendisine.

Şimdilerde ise reytingleri ve sosyal medyayı altüst eden Bahar dizisinde izliyoruz Buğra Gülsoy'u. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri elbette...

Şimdilerde ise reytingleri ve sosyal medyayı altüst eden Bahar dizisinde izliyoruz Buğra Gülsoy'u. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri elbette...

Evren Yalkın yani Evren Hoca karakterine hayat veren Buğra Gülsoy'un hayranları yeniden bu diziyle harekete geçti.

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Sosyal medyada 3,1 milyon takipçisi olan Gülsoy'un oğluyla olan fotoğraflarını görenler ise dönüp bir kez daha baktı bu tatlılık karşısında!

Sosyal medyada 3,1 milyon takipçisi olan Gülsoy'un oğluyla olan fotoğraflarını görenler ise dönüp bir kez daha baktı bu tatlılık karşısında!

Hatırlamayanlar için Buğra Gülsoy, uzun süre boyunca aşk yaşadığı Nilüfer Gürbüz ile 23 Eylül 2018'de dünyaevine girmişti.

Hatırlamayanlar için Buğra Gülsoy, uzun süre boyunca aşk yaşadığı Nilüfer Gürbüz ile 23 Eylül 2018'de dünyaevine girmişti.

Ancak çift 28 Şubat 2023'te anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurmuştu.

Gülsoy'un tatlı oğlu Cem de 12 Nisan 2019'da dünyaya geldi.

Gülsoy'un tatlı oğlu Cem de 12 Nisan 2019'da dünyaya geldi.

Cem'in küçükken daha sarı olan ve "maşallah" demeden geçemediğimiz güzellikteki saçları herkesin dikkatini çekiyor elbette.

Cem'in küçükken daha sarı olan ve "maşallah" demeden geçemediğimiz güzellikteki saçları herkesin dikkatini çekiyor elbette.

Babası Buğra Gülsoy ile olan pozlarına bayıldığımız Cem, bu yıl 5 yaşına girecek.

Babası Buğra Gülsoy ile olan pozlarına bayıldığımız Cem, bu yıl 5 yaşına girecek.
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Baba oğul ilişkilerini gördükten sonra ünlü oyuncuya bir kez daha hayran olmamak elde değil!

Baba oğul ilişkilerini gördükten sonra ünlü oyuncuya bir kez daha hayran olmamak elde değil!

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Sizce de çok tatlı değiller mi?

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