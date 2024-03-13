Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'un Oğlu Cem'le Olan Pozlarını Görünce Bir Kez Daha Hayran Olacaksınız

Rol aldığı tüm dizilerle kendine hayran bırakan, genç yaşlı herkesin sevdiği ve beğendiği ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, şimdilerde Bahar dizisinin Evren'i olarak karşımıza çıkıyor. Reytingleri ve sosyal medyayı altüst eden dizinin Evren Hocası olan Buğra Gülsoy'un, yakışıklı oğlu Cem'le pozlarını görünce kendisine bir kez daha hayran olacaksınız.