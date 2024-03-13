Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'un Oğlu Cem'le Olan Pozlarını Görünce Bir Kez Daha Hayran Olacaksınız
Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'un Oğlu Cem'le Olan Pozlarını Görünce Bir Kez Daha Hayran Olacaksınız
Rol aldığı tüm dizilerle kendine hayran bırakan, genç yaşlı herkesin sevdiği ve beğendiği ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, şimdilerde Bahar dizisinin Evren'i olarak karşımıza çıkıyor. Reytingleri ve sosyal medyayı altüst eden dizinin Evren Hocası olan Buğra Gülsoy'un, yakışıklı oğlu Cem'le pozlarını görünce kendisine bir kez daha hayran olacaksınız.
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Yıllardır sayısız dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'u hepimiz tanıyoruz elbette.
Pek çok projede rol almış olsa da, hepimizin aklına Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı Aşk Yeniden dizisindeki Fatih Şekercizade rolü kazındı.
Romantik komedilerde görmeyi sevdiğimiz Gülsoy, elbette dramın da en beğenilen yüzlerinden.
Filmografisine sayısız yapım sığdıran Buğra Gülsoy, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki rolüyle de sevenlerini epey şaşırtmıştı.
Şimdilerde ise reytingleri ve sosyal medyayı altüst eden Bahar dizisinde izliyoruz Buğra Gülsoy'u. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri elbette...
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Sosyal medyada 3,1 milyon takipçisi olan Gülsoy'un oğluyla olan fotoğraflarını görenler ise dönüp bir kez daha baktı bu tatlılık karşısında!
Hatırlamayanlar için Buğra Gülsoy, uzun süre boyunca aşk yaşadığı Nilüfer Gürbüz ile 23 Eylül 2018'de dünyaevine girmişti.
Gülsoy'un tatlı oğlu Cem de 12 Nisan 2019'da dünyaya geldi.
Cem'in küçükken daha sarı olan ve "maşallah" demeden geçemediğimiz güzellikteki saçları herkesin dikkatini çekiyor elbette.
Babası Buğra Gülsoy ile olan pozlarına bayıldığımız Cem, bu yıl 5 yaşına girecek.
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Baba oğul ilişkilerini gördükten sonra ünlü oyuncuya bir kez daha hayran olmamak elde değil!
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