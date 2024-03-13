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Gökhan Özen Doktorunun Koyduğu Yasağı Açıklayarak Hayranlarını Çok Üzdü

Gökhan Özen Doktorunun Koyduğu Yasağı Açıklayarak Hayranlarını Çok Üzdü

GNS
GNS - Onedio Editörü
13.03.2024 - 18:52

2000'li yılların yakışıklı prensi, şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan isim Gökhan Özen, Türkiye'ye yaptığı dönüşün ardından magazinden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda estetik konusuyla gündemi meşgul eden Özen, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla hayranlarını üzdü. Gökhan Özen'e doktorundan yasak gelmiş...

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2000'li yıllara dair şarkılar dinlemeye başladığımızda aklımıza mutlaka gelen isimlerden bir tanesi Gökhan Özen elbette.

2000'li yıllara dair şarkılar dinlemeye başladığımızda aklımıza mutlaka gelen isimlerden bir tanesi Gökhan Özen elbette.

O zamanların yakışıklı prensi olan Gökhan Özen, kariyerine her ne kadar radyo programcılığı yaparak başlasa da adım adım yürüdüğü yollar onu mikrofonun başına getirmişti. Şarkıcılıktan önce de televizyonda sunuculuk yapıyordu kendisi.

İlk albümü "Duman Gözlüm"ü yayınlamasının ardından her şey değişmişti. Aramazsan Arama şarkısı ile büyük bir patlama yaşamıştı o dönem Gökhan Özen.

İlk albümü "Duman Gözlüm"ü yayınlamasının ardından her şey değişmişti. Aramazsan Arama şarkısı ile büyük bir patlama yaşamıştı o dönem Gökhan Özen.

2003'te de Civciv albümünü yayınlamasıyla ortalığı resmen ateşe vermişti. Şarkıcının seslendirdiği parçalar dillerden dillere geziyordu. Eh tabii yakışıklılığıyla da herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyordu.

2010 yılında Selen Sevingen ile dünyaevine giren ve 2016'da boşandığını açıklayan Gökhan Özen, her şeyi geride bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

2010 yılında Selen Sevingen ile dünyaevine giren ve 2016'da boşandığını açıklayan Gökhan Özen, her şeyi geride bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Evliliği süresince 2012 yılında kızı Ada Deren'i ve 2015'te ikinci kızı Derin Su'yu kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı ünlü şarkıcı. Kızlarıyla olan iletişimi de son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi.

Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Gökhan Özen, 2022'nin sonunda kalp krizi geçirerek herkesi korkutmuştu.

Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Gökhan Özen, 2022'nin sonunda kalp krizi geçirerek herkesi korkutmuştu.

Ardından bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamış ve 'korkmayın' demişti.

Ardından yıllar sonra herkesi şaşırtan kaslı görüntüsüyle magazini resmen altüst etmişti Özen.

Ardından yıllar sonra herkesi şaşırtan kaslı görüntüsüyle magazini resmen altüst etmişti Özen.

Yıllar içerisindeki değişimi bir yana dursun neredeyse hiç yaşlanmaması da oldukça konuşulan konular arasında yer almıştı. O dönem Twitter'da trendlere giren Özen, 'dönüyorum' diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

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Geldiği gibi de kendisinin bir röportajında yüzündeki değişikliği görmüş ve hayret etmiştik. Her ne kadar Gökhan Özen "yüzümde estetik yok" dese de farkın bariz bir şekilde farkındaydık.

Geldiği gibi de kendisinin bir röportajında yüzündeki değişikliği görmüş ve hayret etmiştik. Her ne kadar Gökhan Özen "yüzümde estetik yok" dese de farkın bariz bir şekilde farkındaydık.

Estetik iddialarını reddeden Gökhan Özen, botoks yaptırdığı iddialarına da karşı çıkmış ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla kendine inandırmaya çalışmıştı. Konserinde de 'bu yaşta da estetik yaptırılmaz herhalde' diyerek çocukluk fotoğrafını yayınlamıştı.

Estetik konusundan kısa bir süre geçmişken Gökhan Özen'den kötü haber geldi.

Estetik konusundan kısa bir süre geçmişken Gökhan Özen'den kötü haber geldi.

Sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalıştığını açıklayan Gökhan Özen, konserleri sırasında rahatsızlandığını ve doktorundan kendisine kesin bir yasak geldiğini duyurdu. Bu haberin ardından hayranları elbette çok üzüldü.

Üç gündür ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini söyleyen Gökhan Özen, doktorunun temas kurmasını yasaklaması dolayısıyla imza gününü iptal etmek durumunda kaldığını açıkladı.

Üç gündür ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini söyleyen Gökhan Özen, doktorunun temas kurmasını yasaklaması dolayısıyla imza gününü iptal etmek durumunda kaldığını açıkladı.

'İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz.'

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