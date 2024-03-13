Gökhan Özen Doktorunun Koyduğu Yasağı Açıklayarak Hayranlarını Çok Üzdü
Gökhan Özen Doktorunun Koyduğu Yasağı Açıklayarak Hayranlarını Çok Üzdü
2000'li yılların yakışıklı prensi, şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan isim Gökhan Özen, Türkiye'ye yaptığı dönüşün ardından magazinden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda estetik konusuyla gündemi meşgul eden Özen, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla hayranlarını üzdü. Gökhan Özen'e doktorundan yasak gelmiş...
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2000'li yıllara dair şarkılar dinlemeye başladığımızda aklımıza mutlaka gelen isimlerden bir tanesi Gökhan Özen elbette.
İlk albümü "Duman Gözlüm"ü yayınlamasının ardından her şey değişmişti. Aramazsan Arama şarkısı ile büyük bir patlama yaşamıştı o dönem Gökhan Özen.
2010 yılında Selen Sevingen ile dünyaevine giren ve 2016'da boşandığını açıklayan Gökhan Özen, her şeyi geride bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.
Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Gökhan Özen, 2022'nin sonunda kalp krizi geçirerek herkesi korkutmuştu.
Ardından yıllar sonra herkesi şaşırtan kaslı görüntüsüyle magazini resmen altüst etmişti Özen.
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Geldiği gibi de kendisinin bir röportajında yüzündeki değişikliği görmüş ve hayret etmiştik. Her ne kadar Gökhan Özen "yüzümde estetik yok" dese de farkın bariz bir şekilde farkındaydık.
Estetik konusundan kısa bir süre geçmişken Gökhan Özen'den kötü haber geldi.
Üç gündür ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini söyleyen Gökhan Özen, doktorunun temas kurmasını yasaklaması dolayısıyla imza gününü iptal etmek durumunda kaldığını açıkladı.
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